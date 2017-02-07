Галерея: опубликованы обнаженные лесби-снимки жены президента США Мелании Трамп

В возрасте 25 лет Мелания позировала обнаженной в серии дерзких снимков, в том числе лесбийской постановке, оказавшись в постели с сексуальной шведкой во время съемки для эротического журнала, пишет Soulpost.ru.

На фото уроженка Югославии и Эмма Эриксон лежат щекой к щеке, обняв друг от друга. Другие снимки показывают моделей в эротическом белье на высоких каблуках, и Меланию в облегающем платье. Фотографии появились в январе 1996 года в ныне несуществующем французском издании Max Magazine.

Пятичасовая фотосессия состоялась в нью-йоркской квартире в 1995 году. Днем позже Мелания снялась в другой фотосессии в стиле ню с тем же фотографом.

Эти непристойные фотографии дают основания многочисленным критикам утверждать, что 46-летняя Мелания непригодна для представления Белого дома.

Президент Дональд Трамп защищает жену, говоря, что фотографии были сделаны за три года до того, как он встретился с будущей супругой: «Мелания была одной из самых успешных моделей и сделала много фотосессий, в том числе для обложек известных журналов. В Европе, снимки на подобие этих, очень модное и распространенное явление».

Мелания, которая также снялась для Sports Illustrated и Vogue, вышла замуж за Трампа в 2005 году, она — его третья жена. У пары есть сын десяти лет по имени Баррон.

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