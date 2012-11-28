Каким будет ваш день? Читайте гороскоп на седьмое февраля

Овен

День стоит посвятить разрешению каких-то важных спорных вопросов. Нужно постараться не довести дела до юридической волокиты. Воспользуйся советом более взрослого, мудрого или значимого в твоей области человека. Это будет лучшее разрешение дилеммы. Вечером твоему потенциальному оптимизму нужна будет мощная подпитка – общение с друзьями.

Телец

Уединение, интернет, неразобранная корреспонденция – лучшее времяпрепровождение на сегодня. Не стоит в этот день принимать резкие и необдуманные решения – тебе необходимо, собрав, еще и обработать информацию. Вечером внеси в свои отношения хоть немного романтики и чувственности.

Близнецы

Самое продуктивное время сегодня – первая половина дня. Постарайся выполнить все важные дела в этот период. В полдень будут важные встречи, поездки и общение. Это поспособствует сбору и обработке нужной информации, что в свою очередь поможет твоему решению важных деловых вопросов. На вечер заручись поддержкой своих самых близких друзей.

Рак

Сегодня стоит заняться разбором информации, поступающей извне, упорядочиванием бумаг на своем столе и в шкафу. Коллеги и сотрудники, как сговорившись, оставят тебя в покое, проявят взаимоуважение и поддержку. Смогут тебя даже прикрыть, если что. Вечером хорошо вместе с партнером строить планы на будущее, планировать отпуск или хотя бы следующие выходные.

Лев

Хорошо в этот день планировать свой будущий бюджет и вносить серьезные изменения в уже существующий. Пригласи на совещание бухгалтера, экономиста и коммерческого директора и выстрой будущую стратегию развития бизнеса. Во второй половине дня, вернее, уже вечером лучше побыть дома, в уединении, с классной книгой. Постарайся в это время ограничить свое общение с близкими людьми – тебе нужно хорошенько восстановиться.

Дева

Не стоит сегодня заниматься решением финансовых вопросов. Лучше поразмышляй, спланируй свое недалекое будущее. Избавься (для начала мысленно) от ненужного тебе и наносного – всяческих предрассудков и стереотипов. Освободивши место, ты можешь впустить в свою жизнь что-то новое и приятное. Ближе к вечеру тебе показана эмоциональная разгрузка – сходи с друзьями в увеселительное заведение и хорошенько оторвись.

Весы

Сегодня в середине дня ты можешь получить очень приятные новости издалека. Но они не касаются работы – скорее всего это информация личного характера. Не нужно вечером злоупотреблять и перебарщивать с развлечениями и алкоголем – сегодня не лучший день для этого. Может статься, что потом будет стыдно перед другими.

Скорпион

Начало дня и до обеда идеально для деловых переговоров и поездок, командировок. Ты сможешь удачно собрать нужную тебе информацию по интересующему проекту, сможешь заручиться поддержкой некоторых влиятельных людей. Одним словом – день удастся. Вечером переписка (почта, смс) могут вызвать эмоциональный всплеск – как хороший, так и не очень.

Стрелец

В первой половине дня занимайся легкими и необременительными делами, больше общайся с коллегами, скорее на отвлеченные темы. Не стоит начинать важные дела в это время – у тебя не будет нужного рабочего настроя. Вечером отдай "бразды правления" своему любимому человеку – пусть развлекает тебя так, как посчитает нужным. А ты не вмешивайся и просто повинуйся судьбе.

Козерог

Днем тебе внезапно повезет – ты найдешь, совершенно случайно, нужную тебе информацию, встретишь важного для тебя человека. С обеда придется заниматься всякой житейской "бытовухой" – обустройство офиса, уборка, закупка всевозможных расходных материалов и прочее. Это, кстати, хорошее время для наведения порядка на рабочем месте – на столе и в столе. Вечером проведи время с близкими, сходи с ними куда-нибудь – в кино, на выставку.

Водолей

Сегодня уделяй максимум внимания своему здоровью. Дома вечером не провоцируй себя и свою половину – велик риск импульсивных споров и высказываний, ранящих друг дружку. Не спеши с выводами, дай другому и себе выговориться, аргументировать то или иное свое поведение и слова. Одним словом – сделай все возможное и невозможное, чтобы, в крайнем случае, спор не перерос в ссору.

Рыбы

Вопрос сегодняшнего дня: "где взять денег на то-то и то-то?" Также не забывай о своей физической форме – не пренебрегай зарядкой, бассейном. Вторая половина дня будет более динамичной, чем первая – тебе придется двигаться в повышенном темпо-ритме. Вечером тебя поджидает сюрприз от второй половины – получи удовольствие сполна!