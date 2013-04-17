Очередная русская красавица: стало известно, кто увел Алекса Смерфита у Виктории Бони (фото)

Внимательны журналисты отыскали в Сети снимки, на которых, как они утверждают, гражданский муж Виктории Бони Алекс Смерфит отдыхает в парижском ночном клубе VIP Room Club в объятиях незнакомки. При этом пара совершенно не боится камер и не скрывает теплых чувств друг к другу, передает сайт "Комсомольская правда".

Кое-кто из самых внимательных интернет-пользователей даже смог опознать таинственную спутницу Смерфита. Ей оказалась модель из Ростова-на-Дону по имени Катя. Что именно связывает их – пока не ясно. Также не понятно, как далеко успели зайти их отношения.

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Впрочем, в поведении Алекса Смерфита, как оказалось, ничего предосудительного нет – сама Виктория Боня на своей странице в Instagram рассказала, что они приняли решение расстаться еще полгода назад. Чтобы избежать слухов и недомолвок она подчеркнула, что это решение не связано с изменами, скандалами и семейными проблемами. Просто постепенно гражданские супруги превратились из любовников в друзей.

"Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребёнком. Мы остаемся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка – наше общее счастье – и много теплых воспоминаний", – заметила ведущая.

Также она дала совет тем, кто собрался порвать с любимым человеком:

"Если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились"

"И самое главное, чтобы не страдали дети. Они будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители. Главное делать это все через любовь. Будьте счастливы!", – заключила Виктория Боня.