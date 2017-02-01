Кончаловский о дочке Маше: я ошибался

Для Егора Кончаловского важна не только работа, но и семья. Так, на своей страничке в социальной сети Instagram режиссер регулярно публикует фотографии своей дочери Марии. Выложенные снимки Кончаловский сопровождает различными глубокомысленными рассуждениями.

Например, Егор разместил в аккаунте фото, на котором запечатлен с дочерью Марией. Это старый снимок, потому что наследнице режиссера нет еще и трех лет. "Когда-то, 15 лет назад мне казалось что она долго-долго будет такой маленькой! Как я ошибался. Выросла с космической скоростью! Моя дочка", – с гордостью написал Егор.

Ранее Кончаловский поделился с многочисленными подписчиками фотографией, на которой Мария уже постарше. Мне всегда казалось, что моя дочь не любит ни наряжаться, ни фотографироваться, но увидев это фото, где ей 5 лет, я засомневался так ли хорошо я ее знаю?!" – задал риторический вопрос в подписи к фотографии Егор.

15-летняя Мария пока не собирается продолжать дело своей семьи. Наоборот, она увлечена живописью. "Маша сейчас делает иллюстрации к "Нашей древней столице" – это реальный художественный заказ", – сообщил ранее в интервью Dni.Ru Кончаловский. Литературный труд был написан к 800-летнему юбилею Москвы и после этого несколько раз переиздавался. В поэтической форме перед читателем предстают важнейшие исторические события допетровской эпохи и картины жизни и быта предков.

Отметим, что еще три года назад Маша собиралась продолжить дело мамы и папы. "Я хочу пойти по стопам своих родителей, я не отступница. Буду либо актрисой, как мама, либо режиссером, как мой папа", – поделилась планами с журналистами школьница.