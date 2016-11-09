Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Мужчины рассказали, как скоро девушке стоит заняться сексом после знакомства

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Представьте, что ваше замечательное свидание подошло к концу, и вы раздумываете над тем, что будет дальше. С одной стороны, вам ужасно хочется утонуть в его объятиях в постели, но, с другой, вы волнуетесь о том, что он о вас подумает. Возможно, мнение парней по этому поводу подскажет вам правильный путь. Soulpost представляет откровения мужчин на тему того, как скоро стоит заниматься сексом после знакомства.

«Все зависит от «химии». Если она перевернула мой мир с ног на голову, то заняться сексом раньше или позже, — не имеет значения. Если это 50 на 50, тогда не стоит сдаваться слишком быстро».

«Жена и я переспали в тот же вечер, когда познакомились… За 16 счастливых лет брака с ней я понял, что не играет роли, когда у вас будет секс».

«Если девушка хочет переспать со мной в первые 15 минут встречи, я бы, наверное, не рассматривал ее как потенциального партнера. Если бы мы говорили, по крайней мере, час, прежде чем добрались до спальни, то время не будет иметь никакого влияния на мое решение».

«Лучше раньше. Обычно мне нравится заниматься сексом между первым-третьим свиданиями».

«Нет такого понятия, как «слишком рано». Девушки, которые так утверждают, пытаются саботировать вас».

«В последний раз, когда у меня был секс на первом свидании, он подтвердил, что она будет отличной девушкой. Жаль, что мы не сошлись по другой причине».

«Я отношусь скептически к тому, когда девушка, по своей природе, «легка на подъем» и сразу соглашается на секс. Если же я – первый парень, с которым она переспала настолько рано, тогда уверенность в нашем совместном будущем больше».

«Вот как это работает: парни хотят отношений или нет. Вы можете не откладывать секс на потом с мужчиной, который хочет только его, потому что ему не нужны вы, а только секс с вами».

«Раньше лучше, чем позже, но я готов ждать».

«Чем раньше девушка переспит со мной, тем более вероятно, что я полюблю ее как партнера».

«Если вы переспали с парнем, и он потерял к вам интерес, ‒ он никогда не хотел, чтобы вы были его девушкой».

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАженщиныжизньзнакомствоинтиммужчинысекс
Не пропусти!
СМОТРИ!
СМОТРИ!
Смотри!
Смотри!
смотри!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE!
Смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:54
Эстонские красотки не могут усидеть на месте, когда видят его! Кристьян Касеару сделал заднее сальто в бассейн (видео)
14:41
Сайт знакомств выяснил, где живут самые привлекательные мужчины
14:32
Фотоновость: Таави Рыйвас вернется в родные пенаты! Мы в шоке от того, как выглядит дом детства экс-премьера
14:13
Стало известно, кто выступит на самом жарком фестивале этого лета Weekend!
13:56
Лучше бы я этого не видел: 66-летняя Надежда Бабкина предстала без макияжа и в домашей одежде
13:36
Жительница Москвы пожаловалась на маниакальный ажиотаж из-за сходства с Бузовой
13:22
«Учитесь, сосунки»: выпивший две бутылки водки Горбачев восхитил соцсети (фото)
13:14
Ведьма Мэрилин Керро: Сависаар вернется в политику и еще покажет себя, а Яна Тоом мэром Таллинна не станет
12:57
Мужчины рассказали, как скоро девушке стоит заняться сексом после знакомства
12:50
14 сообщений, которые стоит отослать тому, с кем не хотите встречаться (1)
12:31
Сын Высоцкого рассказал, почему не может простить Марину Влади
12:28
Видео: пение Ольги Бузовой без фонограммы вызвало шок и ужас (1)
12:16
Дима Билан показал интерьер своего роскошного дома, похожего на холостяцкую берлогу
12:10
Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)
11:19
Фото: солист группы «Руки вверх» выступил в образе балерины
10:46
Только позавидовать! 51-летняя Элизабет Херли демонстрирует невероятную фигуру в бикини
10:33
Антонио Бандерас госпитализирован из-за сильной боли в груди
10:13
По приезде в Таллинн Елену Ваенгу посетили мысли о сексе
09:51
Дочь Майкла Джексона призналась СМИ, что ее отца убили
09:39
Актриса Оксана Акиньшина стала матерью в третий раз (фото)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Она неотразима! В конкурсе «Мисс Вселенная» победила 24-летняя француженка

Она неотразима! В конкурсе «Мисс Вселенная» победила 24-летняя француженка

Смотрите: полную девушку раскритиковали за фото в Сети

Смотрите: полную девушку раскритиковали за фото в Сети

Отправьте своего ребенка в Рим: стартовал кастинг моделей для участия в показах мод

Отправьте своего ребенка в Рим: стартовал кастинг моделей для участия в показах мод

15:10
Не занимайтесь сексом во время менструации, пока не прочтете это!
14:41
Сайт знакомств выяснил, где живут самые привлекательные мужчины
14:24
"Мисс Вселенная 2016": интересные факты из биографии Ирис Миттенер
14:08
Видео: пять неожиданных способов использовать клей
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!(12)
Фотоновость: Таави Рыйвас вернется в родные пенаты! Мы в шоке от того, как выглядит дом детства экс-премьера
«Учитесь, сосунки»: выпивший две бутылки водки Горбачев восхитил соцсети (фото)
Ведьма Мэрилин Керро: Сависаар вернется в политику и еще покажет себя, а Яна Тоом мэром Таллинна не станет
Стало известно, кто выступит на самом жарком фестивале этого лета Weekend!
Топ комментариев
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!(12)
Фото: лидер украинского коллектива «Свята Ватра» стал гражданином Эстонии и просит, чтобы друзья его поздравили(7)
Этот тест знает вашу настоящую сексуальную ориентацию. Точность - 100 процентов!(6)
Эстонский предсказатель Эдгар: катастрофы начнут происходить уже этой весной(5)
Участник «Евровидения» от России Александр Панайотов: в Киеве могут и убить! (4)
CмотриЦеликом
Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)

Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)

Фото: солист группы «Руки вверх» выступил в образе балерины

Фото: солист группы «Руки вверх» выступил в образе балерины

Фото: гости кинотеатра Kosmos смогли почувствовать себя настоящими бомжами

Фото: гости кинотеатра Kosmos смогли почувствовать себя настоящими бомжами

27. янв
Мгновенная карма: таллиннский автолюбитель попался на горячем (видео)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаалла пугачевабузовавидеогороскопдомдочьжизньзвездыздоровьеинтересноинтиммузыкаольгаольга бузовапевицапугачевароссиясекссмертьсмотрисшаталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees