Ясновидящая Илона Калдре: в 2017 году будет много разводов

Влюбленности в этом году будут такими умопомрачительными, что могут привести к неожиданным и очень серьезным последствиям. «Будьте бдительны, ведь в 2017 году будет много разводов и лжи», - предупреждает Калдре.
Статью целиком читайте в Kroonika.
Эстонская ясновидящая Илона Калдре в интервью журнулу Kroonika рассказала, что в год Огненного петуха будет не только много импульсивных любовных приключений, но и обманов.
Влюбленности в этом году будут такими умопомрачительными, что могут привести к неожиданным и очень серьезным последствиям. «Будьте бдительны, ведь в 2017 году будет много разводов и лжи», - предупреждает Калдре.
Статью целиком читайте в Kroonika.
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