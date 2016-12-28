Таллинн, встречай большой сольный концерт L'One в честь выхода нового альбома «Гравитация»!

24 марта в клубе Cathouse, состоится большой живой концерт L'One. Впервые в Таллинн артист приедет с полным составом!

Гостей живет живой звук и представление нового альбома в рамках тура “ГРАВИТАЦИЯ”, а также все хиты.

Участник лейбла Black Star Inc., уроженец Якутcка - L'One выпустил свой третий студийный альбом под названием "Гравитация". Пластинка стала логическим завершением космической трилогии после альбомов "Спутник" и "Одинокая Вселенная". Среди гостей: Баста, Влади, NEL, Ёлка, Jasmine, Monatik, Kristina Si, Павел Мурашов, Моральный Кодекс. "Майкл, С Днём Рождения! Это тебе и благодаря тебе!" - комментирует альбом Леван, посвящая альбом своему сыну!

✓ До 31 декабря 2016 года билеты доступны по специальной цене - 19 евро.

✓ До 31 декабря 2016 года VIP-билеты доступны по специальной цене - 29 евро.

NB! Количество VIP-билетов ограничено (только 300 штук).

Привилегии VIP-билетов:

• Отдельный VIP-вход без очереди!

• Отдельный гардероб

• Доступ на второй этаж в клубе (откуда удобнее и приятнее наблюдать за концертом, там же бар и столики, и, конечно же, никакой толкучки)

• VIP-зона для лиц старше 18 лет.

Для заказа VIP-столика звоните по телефону: 53084709.

В VIP-столик входит:

✅ 4-8 VIP-билетов

✅ VIP-столик

✅ 1 литр крепкого напитка (водка/джин/виски/ром)

✅ 2 л сока/coca-cola/тоник

Дополнительная информация:

✓ Вход на мероприятие с 16 лет;

✓ Вход в VIP-зону с 18 лет;

✓ Двери открываются в 22:00;

✓ Выход артиста - 00:00.

Не пропустите это долгожданное мероприятие и войдите в историю отрыва.

БИЛЕТЫ можно приобрести в PILETILEVI.