ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ По Каламая разгуливала курица, в Эстонии нашли первые белые грибы и подберезовики

Наступил долгожданный для жителей Эстонии июнь, а вместе с ним теплая погода, и сезон отпусков и масштабных концертов. В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.
Без преувеличения можно сказать, что самым грандиозным событием этой недели стал концерт американской поп-рок-группы Imagine Dragons. Во вторник, 3 июня, на Таллиннском певческом поле собрались 60 000 человек, которые в унисон подпевали любимые песни вместе с солистом группы Дэном Рейнольдсом.
Хотя не обошлось и без разочарованных поклонников: вопреки традиции прошлых выступлений, Дэн Рейнольдс так и не снял на выступлении в Таллинне свою футболку.
Тем временем, пока все веселились на концерте группы, 62-летняя Татьяна собирала бутылки у Певческого поля. «Немного о концерте Imagine Dragons. Это Татьяна, сегодня она собирает бутылки с 14:00 и до ночи. Она набрала около сорок мешков - примерно на сто евро. Интересно, что у нее нет никакого транспорта, и все сорок мешков она носит сама. Просто переносит по четыре каждые десять метров. До ближайшего пункта приема тары ей идти около двух часов», - подписал художник Алексей Гордин фото.
В последний день мая в Вырумаа в Южной Эстонии нашли белые грибы и подберезовики. «Сначала я подумала, что вижу привидения, - сказала Хелен Алумяэ, руководитель проекта в Сетоском институте. - При более внимательном рассмотрении сомнений не осталось: это были боровики».
Точнее, во время этой прогулки ей удалось собрать три гриба: два подберезовика и один белый. Они сразу же отправились на сковородку у нее дома. «Я скорее среднестатистический грибник, - сказала Алумяэ. - Здесь, в Сетомаа, мы привыкли находить лисички на Иванов день, но я никогда не видела боровики так рано».
В понедельник вечером всю страну поразила новость о том, что в Лебедином пруду Кадриорга нашли труп человека. Но все оказалось совсем не страшно: речь шла об игре в «Мафию», куда отправились сотрудники Limon.ee, чтобы отпраздновать день рождения самого популярного русскоязычного портала в Эстонии.
Мы, как настоящие охотники за правдой, не могли пройти мимо игры, в которой надо вычислять, кто врет, притворяется, а кто действительно стоит на страже справедливости. И правда, в этот вечер журналистские инстинкты работали на максимум: в игре пригодились не только острые вопросы и цепкий взгляд, но и нюх на ложь.
Утром по городу разлеталась газета с леденящими кровь новостями: в Лебедином пруду нашли труп человека; в розовом BMW обнаружили красивое женское тело, в багажнике голубых «Жигулей» наткнулись на пакет из магазина Lidl, в котором была голова одного из жителей.
Прошлые выходные запомнились многим жителям Каламая неожиданной встречей - по улицам района разгуливала курица. Сбежавшей из дома птице повезло: ее доставили в приют, откуда она вскоре вернулась обратно к хозяевам.
Точно неизвестно, сколько времени курица провела на свободе, но в какой-то момент ее путь пересекся с Анникой, которая решила не оставаться просто наблюдателем.
«Я возвращалась с последней прогулки с собакой, когда увидела, как по дороге идет курица. Поскольку это не совсем обычная картина, я решила действовать», - рассказала она.
Анника добавила, что курице действительно повезло: на перекрестке улиц Кунгла и Тёэстузе даже вечером довольно оживленное движение, и пернатая искательница приключений несколько раз чуть не попала под машину прямо у нее на глазах.
С 31 мая по 1 июня на острове Вийрелайд прошли соревнования по хоббихорсингу - скачкам на игрушечных лошадях. Организатор мероприятия, Прийт Виллемсон, очень рад, что все прошло успешно: «Сначала казалось, что идея странная, но она сработала. И какая была атмосфера!» - говорит он.
«Соревнование по хоббихорсингу на Вийрелайд было таким, каким и должно быть - странным, веселым и забавным. Именно это сделало его одним из самых ярких событий этой весны. Люди были по-настоящему счастливы, рады и благодарны», - делится впечатлениями организатор.
Каждый участник подготовил свое оригинальное выступление: кто-то сшил костюмы, кто-то тренировался заранее. «Все было великолепно, мы смеялись от души», - добавляет он.
В Таллиннском зоопарке белый медведь Инук впервые встретился с близнецами Скади и Каей. В зоопарке живут четыре самки белого медведя: двойняшки Инук и Имак, а также двойняшки Скади и Кая. До сих пор обе пары обитали в отдельных вольерах, однако во вторник, 3 июня, Инук впервые встретилась с младшими сестрами в их вольере.
Главный ветеринар Таллиннского зоопарка Александр Семенов рассказал, что белые медведицы уже какое-то время знакомились друг с другом через решетку в помещении, но теперь их впервые выпустили вместе в одно пространство.
В Пярну ищут кота для выполнения ответственной миссии! 21 июня в Пярну торжественно откроют новый мост. В связи с этим событием власти города ищут особенного кота, который первым пройдется по нему и своим молчаливо благословит это сооружение.
«Кот - это не просто домашний любимец, а символ, посредник, загадочное существо, чье присутствие связывает видимый и невидимый мир. Так же, как мост соединяет два берега, кот становится мостом между двумя мирами», - написали в публикации власти Пярну в Facebook.
Какого кота ищут?
- самодостаточного, любопытного и загадочного, каким и должен быть настоящий кот;
- дружелюбного к людям и с уравновешенного;
- стрессоустойчивого;
- любящего внимание;
- готового пройтись по мосту;
- с хозяином, который сможет принять участие в генеральной репетиции 20 июня и на открытии 21 июня.