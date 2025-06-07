ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ По Каламая разгуливала курица, в Эстонии нашли первые белые грибы и подберезовики

​Концерт Imagine Dragons в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

Без преувеличения можно сказать, что самым грандиозным событием этой недели стал концерт американской поп-рок-группы Imagine Dragons. Во вторник, 3 июня, на Таллиннском певческом поле собрались 60 000 человек, которые в унисон подпевали любимые песни вместе с солистом группы Дэном Рейнольдсом.

Хотя не обошлось и без разочарованных поклонников: вопреки традиции прошлых выступлений, Дэн Рейнольдс так и не снял на выступлении в Таллинне свою футболку.

Тем временем, пока все веселились на концерте группы, 62-летняя Татьяна собирала бутылки у Певческого поля. «Немного о концерте Imagine Dragons. Это Татьяна, сегодня она собирает бутылки с 14:00 и до ночи. Она набрала около сорок мешков - примерно на сто евро. Интересно, что у нее нет никакого транспорта, и все сорок мешков она носит сама. Просто переносит по четыре каждые десять метров. До ближайшего пункта приема тары ей идти около двух часов», - подписал художник Алексей Гордин фото.

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