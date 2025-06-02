ФОТО И ВИДЕО В Лебедином пруду Кадриорга нашли труп человека: веселая вечеринка закончилась кровопролитием

Сегодня, 2 июня, главному развлекательному порталу Эстонии Limon.ee исполнилось 14 лет! Недолго думая, редакция решила, что отмечать это событие надо также ярко, как и все самые громкие события, о которых мы рассказываем каждый день. Мы собрали нашу команду, друзей, зарядились хорошим настроением и отправились играть... в «Мафию»! Смотрите фото и видео!
Мы, как настоящие охотники за правдой, не могли пройти мимо игры, в которой надо вычислять, кто врет, притворяется, а кто действительно стоит на страже справедливости. В этот раз расследование было не о скандалах и звездах, а о мафии внутри собственной редакции в клубе Александра Твердовского «Мафия НЕ для всех!». Праздничного настроения и яркости этому празднику также добавили Peopallid.ee и прекрасная певица Диана Никитина из группы Mess-Mend.
Ведущий и организатор вечера Александр Твердовский отметил, что сегодняшняя «Мафия» - это не та игра, которую мы помним с детства. Здесь страсти кипят по-настоящему, ведь в этой версии каждому, кто становится частью иммерсивного спектакля, отводится своя главная роль.
Еще на этапе объяснения правил игры каждому уже приглянулся какой-то персонаж:
- Босс мафии (главарь, который на сутки зашивает кому-то рот);
- Мафия (вместе с боссом выбирает, кто не проснется на утро);
- Адвокат (лишь он знает, кто мафия, а следовательно должен ее защищать);
- Детектив (проверяет игрока: мафия он или нет);
- Патрульный (играет в команде с детективом и убивает подозрительного игрока);
- Доктор (может вылечить любого игрока);
- Любовница (занимает игрока на всю ночь, и тот пропускает свой ход);
- Телохранитель (старается предугадать, кого ночью захотят убить: если он отгадал, то защитив игрока, на утро уже сам не просыпается);
- Маньяк (играет сам за себя: цель - убить всех мирных и мафию);
- Отравитель (травит ядом любого игрока);
- Мститель (когда его убивают, забирает с собой любого игрока).
По словам Александра Твердовского, чтобы участники максимально погрузились в атмосферу игры: включилось их подсознание, интуиция, логика и чувства были крайне обострены, в игре используются специальные маски, тематическая музыка, освещение и многое другое.
И правда, в этот вечер журналистские инстинкты работали на максимум: в игре пригодились не только острые вопросы и цепкий взгляд, но и нюх на ложь.
Ночью, по правилам игры, город погружался в сон. И если участники думали, что смогут по дыханию или шорохам угадать, кто просыпается и когда, то они сильно ошибались. Мешала громкая музыка, через которую едва были слышны восклицания ведущего. И единственная мысль, стучащая в голове, была не о том, кто же мафия, а как бы расслышать, когда твоему герою надо просыпаться. Это была настоящая проверка на внимательность.
А утром все менялось. По городу разлеталась газета с леденящими кровь новостями: в Лебедином пруду нашли труп человека; в розовом BMW обнаружили красивое женское тело, в багажнике голубых «Жигулей» наткнулись на пакет из магазина Lidl, в котором была голова одного из жителей.
А вместе с пугающими известиями по залу прокатывалась волна различных эмоций. Одни невольно вздрагивали от шока, другие с тоской опускали глаза, а самые коварные максимально пытались не подать виду, что именно они этой ночью поиграли судьбами покинувших круг участников.
И тут начинались ожесточенные обсуждения перед голосованием на изгнание из города. Каждому игроку давали слово, чтобы поделится подозрениями, оправдаться или сбросить с души все, что накопилось за ночь. Атмосфера в такие моменты накалялась: одно неверное слово, и ты под прицелом. Подозрения вспыхивали, коалиции трещали по швам, и даже самые невинные выглядели подозрительно.
Выдыхать в этой игре было некогда. Хотя, нет, пару секунд на передышку все же было, но уже после дневного голосования, когда участник понимал, что ему удастся прожить как минимум еще одну ночь...
Смотрите галерею и видео с празднования дня рождения портала Limon.ee! Мы будем рады вашим поздравлениями!