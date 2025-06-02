ФОТО И ВИДЕО В Лебедином пруду Кадриорга нашли труп человека: веселая вечеринка закончилась кровопролитием

По словам Александра Твердовского, чтобы участники максимально погрузились в атмосферу игры: включилось их подсознание, интуиция, логика и чувства были крайне обострены, в игре используются специальные маски, тематическая музыка, освещение и многое другое.

И правда, в этот вечер журналистские инстинкты работали на максимум: в игре пригодились не только острые вопросы и цепкий взгляд, но и нюх на ложь.

Ночью, по правилам игры, город погружался в сон. И если участники думали, что смогут по дыханию или шорохам угадать, кто просыпается и когда, то они сильно ошибались. Мешала громкая музыка, через которую едва были слышны восклицания ведущего. И единственная мысль, стучащая в голове, была не о том, кто же мафия, а как бы расслышать, когда твоему герою надо просыпаться. Это была настоящая проверка на внимательность.

А утром все менялось. По городу разлеталась газета с леденящими кровь новостями: в Лебедином пруду нашли труп человека; в розовом BMW обнаружили красивое женское тело, в багажнике голубых «Жигулей» наткнулись на пакет из магазина Lidl, в котором была голова одного из жителей.