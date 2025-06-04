ФОТО Imagine Dragons в Таллинне: конфетти, гигантские шары и тысячи голосов в унисон на Певческом поле

Таллинн, 3 июня 2025 года - вечер, когда более 60 000 сердец били в унисон с ритмами одной из самых ярких поп-рок-групп современности. Imagine Dragons спустя девять лет вернулись в Эстонию с грандиозным шоу, которое стало настоящим праздником для десятков тысяч поклонников из разных уголков Европы.
Подготовка к концерту началась задолго до выхода музыкантов на сцену. Первые поклонники в ожидании встречи со своими кумирами собирались у ограждений уже с 10 утра. Когда в 17:00 открылись ворота Певческого поля, фанаты буквально хлынули на площадку: кто бегом, кто размеренно шагал, но каждый стремился занять лучшее место у сцены.
К восьми вечера подступы к Певческому полю стали напоминать реку из людей: огромная толпа растянулась от самого центра города, и пройти вперед становилось все сложнее.
В 20:30 на сцену вышел разогревающий артист - британец Деклан МакКенна. Его выступление публика встретила прохладно: зрители словно не знали, как реагировать, и в большинстве своем оставались равнодушны. После его короткого выступления настало томительное ожидание. Фанаты Imagine Dragons перемещались, менялись местами: одни карабкались выше по склону, другие, наоборот, спускались ближе к сцене.
Публика до последнего гадала, выйдет ли группа вовремя, но ровно в 21:30 вспыхнул свет, и раздался первый аккорд.
Imagine Dragons появились ярко, с мощнейшим вступлением, от которого мурашки пробежали по телу. Началось настоящее шоу: фейерверки, конфетти и гигантские надувные шары, которые фанаты с восторгом перебрасывали над головами. Энергетика, словно электрический ток, пронизывали все пространство.
Харизматичный солист группы Дэн Рейнольдс несколько раз спускался прямо к фанатам, стоявшим возле сцены, протягивал им руки и даже взял у одного из поклонников флаг Украины, тем самым выразив поддержку стране и ее народу.
На долгожданном концерте прозвучали как бессмертные хиты: Thunder, Bones, Bad Liar, Radioactive, Demons, Enemy, Believer, так и свежие треки с нового альбома, которые зал пел не менее уверенно.
И все же один момент, которого особенно ждали многие поклонницы и, возможно, некоторые поклонники - не случился. Вопреки традиции прошлых выступлений, Дэн Рейнольдс так и не снял на сегодняшнем выступлении свою футболку... Зато он отдал себя зрителям полностью - голосом, энергией и искренностью.