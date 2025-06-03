ГАЛЕРЕЯ Аншлаг: Imagine Dragons выступают, а фанаты без билетов слушают концерт за воротами

Imagine Dragons давно прославились своими взрывными выступлениями и хитами, неизменно покоряющими вершины мировых чартов. Их фронтмен, харизматичный Дэн Рейнольдс, на сцене - воплощение искренности и энергетики. Он с легкостью запрыгивает на колонки, падает на колени, мечется по сцене, словно одержимый, но при этом в его поведении нет ни тени наигранности или пафоса.

В Таллинне группа выступит в рамках своего мирового турне в поддержку последнего альбома Loom. Солист группы Дэн Рейнольдс не скрывает: Loom - очень личный для него проект, отражающий серьезные перемены в его жизни.

«Я всегда думал, что loom - это что-то тревожное, что нависает над нами и ждет впереди. Но со временем понял, что это слово может означать разное: как плохое, так и хорошее. Мне также нравится, что у него есть и другое значение - ткацкий станок, нечто, что соединяет отдельные нити в единое, цельное полотно», - рассказал Рейнольдс в недавнем интервью.

«В моей жизни произошло много изменений. У меня только что закончились отношения, которые длились десять лет, и, наверное, именно это и стало главной темой проекта Loom. Это альбом об отношениях, об их начале и завершении, о сосуществовании и поиске счастья».

Программа вечера:

17:00 - ворота

20:00 - Деклан Маккенна

21:30 - Imagine Dragons

23:30 - ориентировочное окончание концерта

За годы своего существования Imagine Dragons удостоились многочисленных наград, включая три премии American Music Awards, восемь премий Billboard Music Awards, «Грэмми» и многие другие. Они также стали первым коллективом в истории Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии, четыре песни которого превысили бриллиантовый статус, - это показывает, насколько их любят во всем мире.