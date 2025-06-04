ФОТО Пока все веселились на концерте Imagine Dragons в Таллинне, Татьяна собирала бутылки у Певческого поля: сколько ей удалось заработать?

Во время выступления Imagine Dragons, собравшего 60 тысяч зрителей, 62-летняя Татьяна из Таллинна не отдыхала, а занималась сбором бутылок. За вечер она собрала сорок пакетов и получила за них около ста евро. Этой историей в своем Instagram поделился художник Алексей Гордин.
«Немного о концерте Imagine Dragons. Это Татьяна (62), сегодня она собирает бутылки с 14:00 и до ночи. Она набрала около сорок мешков - примерно на сто евро. Интересно, что у нее нет никакого транспорта, и все сорок мешков она носит сама. Просто переносит по четыре каждые десять метров. До ближайшего пункта приема тары ей идти около двух часов», - подписал Гордин фото.
«Вот так Татьяна тащит свои мешки до пункта приема. К счастью, добрые люди помогают тоже. Я протащил ее мешки десять метров тоже», - подписал он уже видео, на котором Татьяна перетаскивает пакеты в гору.
Фестивальный и концертный сезон в этом году открыла поп-рок группа Imagine Dragons. На концерт было продано в общей сложности 60 тысяч билетов. Столица Эстонии давно не видела такого большого скопления людей: даже на предыдущих концертах число зрителей едва превышало пятьдесят тысяч.