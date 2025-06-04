ФОТО Пока все веселились на концерте Imagine Dragons в Таллинне, Татьяна собирала бутылки у Певческого поля: сколько ей удалось заработать?

«Немного о концерте Imagine Dragons. Это Татьяна (62), сегодня она собирает бутылки с 14:00 и до ночи. Она набрала около сорок мешков - примерно на сто евро. Интересно, что у нее нет никакого транспорта, и все сорок мешков она носит сама. Просто переносит по четыре каждые десять метров. До ближайшего пункта приема тары ей идти около двух часов», - подписал Гордин фото.