ГАЛЕРЕЯ В Эстонии прошли соревнования по хоббихорсингу – скачкам на игрушечных лошадях

С 31 мая по 1 июня на острове Вийрелайд прошли соревнования по хоббихорсингу. Организатор мероприятия, Прийт Виллемсон, очень рад, что все прошло успешно: «Сначала казалось, что идея странная, но она сработала. И какая была атмосфера!» - говорит он.

«Соревнование по хоббихорсингу на Вийрелайд было таким, каким и должно быть - странным, веселым и забавным. Именно это сделало его одним из самых ярких событий этой весны. Люди были по-настоящему счастливы, рады и благодарны», - делится впечатлениями организатор.

Каждый участник подготовил свое оригинальное выступление: кто-то сшил костюмы, кто-то тренировался заранее. «Все было великолепно, мы смеялись от души», - добавляет он.

Сразу после веселых соревнований участников ждали теплая сауна, зажигательная вечеринка и отличная музыка от диджея.

Организатор Прийт Виллемсон делится впечатлениями: «Огромное спасибо всем, кто приехал и сделал это событие по-настоящему особенным. Именно вы создали ту атмосферу, которую невозможно описать словами. Все было искренне, ярко, по-настоящему здорово».

И, пожалуй, главный признак успеха - это то, что уже по дороге домой участники начали строить планы на следующую встречу на Вийрелайд.