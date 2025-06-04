В Пярну ищут кота для выполнения ответственной миссии

«Кот - это не просто домашний любимец, а символ, посредник, загадочное существо, чье присутствие связывает видимый и невидимый мир. Так же, как мост соединяет два берега, кот становится мостом между двумя мирами», - написали в публикации власти Пярну в Facebook.

Какого кота ищут?

самодостаточного, любопытного и загадочного, каким и должен быть настоящий кот;​

дружелюбного к людям и с уравновешенного;​

стрессоустойчивого;​

любящего внимание;​

готового пройтись по мосту;

с хозяином, который сможет принять участие в генеральной репетиции 20 июня и на открытии 21 июня.

Но почему именно кот?

«В эстонской народной традиции кот - мистическое существо, приносящее удачу дому, предсказывающее будущее и наделяющее происходящее особым смыслом. А мост - это не просто путь с одного берега на другой, а пространство новых возможностей, соединяющее разные миры», - написали власти Пярну на своей странице в Facebook.

В комментариях пользователи не только предлагали кандидатуры своих питомцев, но и высказывали критику по поводу этой идеи.

«Что, городские власти не осмелятся пройти по мосту первыми?» - написал один из комментаторов. «Скоро кто-нибудь обязательно предложит слона!» - пошутил другой.

«Могу предложить своего полосатика - очень дружелюбный, любопытный, отлично ладит с людьми, но не уверена, насколько он будет смелым на таком большом мероприятии», - поделилась одна пользовательница.