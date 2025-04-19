ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Взрослых жителей Эстонии накрыла лавина эротики из Лас-Вегаса, а школьники спасли раненого кота

В рубрике «Позитив недели» мы делимся хорошими новостями, которые за последние семь дней появились на порталах Rus.Postimees и Limon.ee. Это истории о сильных людях, добрых поступках и радостных событиях. А иногда даже безобидные курьезы могут вызвать улыбку, которая особенно ценна в наше непростое время.

Жители Эстонии на этой неделе активно готовились к Пасхе - не обошлось без традиционного украшения яиц. Самыми оригинальными способами их окрашивания они с удовольствием поделились с нашим репортером.

Оказывается, в ход идет все: луковая шелуха, акварель, фломастеры, салфетки и даже губная помада.

Житель Таллинна Владислав использует для окрашивания яиц... губную помаду! Фото: Кадр из видео

С первыми теплыми вечерами по дорогам Эстонии начинают миграцию лягушки и жабы - к водоемам, где они размножаются. Репортер портала Limon.ee присоединился к волонтерам у озера Майдла: за два часа им удалось спасти почти 400 амфибий от гибели под колесами автомобилей.

На обратном пути в Таллинн волонтеры сделали еще одну незапланированную остановку. Около одного из водоемов, прямо на дороге, виднелись десятки жаб, которые в темноте пересекали проезжую часть. Машина остановилась мгновенно - проехать мимо было невозможно. Волонтеры и репортер вышли с фонариками и ведрами и в течение следующих десяти минут переносили амфибий в безопасное место.

Два часа работы и почти 400 спасенных жизней. Фото: Eero Vabamägi