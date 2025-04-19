ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Взрослых жителей Эстонии накрыла лавина эротики из Лас-Вегаса, а школьники спасли раненого кота

На этой неделе жители Эстонии красили яйца, посещали яркие шоу, спасали жизни и учились дарить радость друг другу.
В рубрике «Позитив недели» мы делимся хорошими новостями, которые за последние семь дней появились на порталах Rus.Postimees и Limon.ee. Это истории о сильных людях, добрых поступках и радостных событиях. А иногда даже безобидные курьезы могут вызвать улыбку, которая особенно ценна в наше непростое время.
Жители Эстонии на этой неделе активно готовились к Пасхе - не обошлось без традиционного украшения яиц. Самыми оригинальными способами их окрашивания они с удовольствием поделились с нашим репортером.
Оказывается, в ход идет все: луковая шелуха, акварель, фломастеры, салфетки и даже губная помада.
С первыми теплыми вечерами по дорогам Эстонии начинают миграцию лягушки и жабы - к водоемам, где они размножаются. Репортер портала Limon.ee присоединился к волонтерам у озера Майдла: за два часа им удалось спасти почти 400 амфибий от гибели под колесами автомобилей.
На обратном пути в Таллинн волонтеры сделали еще одну незапланированную остановку. Около одного из водоемов, прямо на дороге, виднелись десятки жаб, которые в темноте пересекали проезжую часть. Машина остановилась мгновенно - проехать мимо было невозможно. Волонтеры и репортер вышли с фонариками и ведрами и в течение следующих десяти минут переносили амфибий в безопасное место.
Ярким событием в столице Эстонии на минувшей неделе стал 17-й Международный фестиваль Max Moda, в котором приняли участие творческие коллективы из разных уголков Эстонии, а также команды из Латвии, Литвы, Финляндии и Норвегии. Гости мероприятия насладились оригинальными номерами в жанрах моды, современных танцев и народного фольклора. Все выступления были авторскими, отражающими культуру, стиль и взгляд молодежи на сегодняшний день.
Трогательная история произошла в Южной Эстонии, где школьники пришли на помощь раненому коту. Трое 12-летних мальчиков, заметив на улице кота с тяжелыми травмами, решили не проходить мимо и попросить о помощи. В итоге они вышли на некоммерческую организацию Cats Help, которая помогла доставить кота в ветеринарную клинику PetCity Rannamõisa в Таллинне. Сейчас животному требуется лечение, пожертвование можно сделать ЗДЕСЬ!
Накануне своего 65-летия артист театра и кино Александр Ивашкевич откровенно рассказал в студии Limon LIVE о театре, профессии и своем отношении к происходящему вокруг.
27 апреля в большом зале Русского театра Эстонии состоится юбилейный вечер «Апрель №65», посвященный 65-летию Александра Ивашкевича и 45-летию его творческой карьеры. «Подобные встречи со зрителями для меня - это шанс создать атмосферу, которая могла бы волной стереть чье-то несчастье», - говорит Ивашкевич в свежем выпуске Limon LIVE, который вдохновляет и заставляет задуматься о простых и настоящих ценностях.
Пожалуй, самое жаркое мероприятие этой недели - эротическое шоу из Лас-Вегаса, прошедшее в столичном концертном доме Alexela. Несовершеннолетним вход был строго воспрещен. Интерактивные элементы позволили каждому зрителю почувствовать себя частью недетского представления, а акробатика превратилась в искусство соблазнения. Что же происходило за закрытыми дверями, мы показали в нашем фоторепортаже.