УЛИЧНЫЙ ОПРОС Жители Ласнамяэ рассказали, как готовятся к Пасхе: «Лучшая краска для яиц – губная помада!»

Хотя в церковь на Пасху Татьяна не ходит, яйца красит она каждый год. Для этого жительница по старинке использует луковую шелуху и добавляет немного декора с помощью специальных наклеек, которые покупает в магазине. Пробовать новые способы Татьяна не спешит: проверенный метод и быстрее, и надежнее.

Виталий же яйца не красит. Все потому, что в праздничные дни он всегда на работе. А вот для Валентины окрашивание яиц - неотъемлемая часть Пасхи. «Я вот в луке красном крашу. И нормально. Красиво! Хорошо!» - говорит она. Елизавета, ее подруга, покупает как минимум десять яиц, которые окрашивает пищевыми красителями и украшает наклейками. «У нас семья - 18 человек. Внуки тоже яйца красят. Поэтому у нас их получается очень много!» - добавляет она.

Луковой шелухой красит яйца и Галина. «Я люблю такие [яйца], потому что это (лук - прим. ред.) не краситель, а настоящее, природное все», - объясняет она, почему отдает предпочтение именно такому способу окрашивания.

Ева и Марсель превращают пасхальные яйца в настоящие произведения искусства. В ход идет все: луковая шелуха, акварель, фломастеры, салфетки и многое другое. Каждый год - новый стиль, идеи и ни одного скучного яйца!