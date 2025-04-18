ВИДЕО «Волной смыть чье-то несчастье!» Александр Ивашкевич поделился сокровенным накануне 65-летия

Он уверен: вторую половину жизни нужно прожить осознаннее. «Вся жизнь - беготня, попытка чего-то добиться, а потом начинаешь понимать, что добиться можно чего угодно, но утро, солнце - надо уметь это видеть! В этом настоящие, важные вещи, - говорит Ивашкевич. - За суетой многое уходит. Поэтому, особенно для мужчины, вторая половина жизни должна быть более осознанной. И себя нужно больше беречь, ценить и уметь дарить!»

Александр Ивашкевич: «Время сейчас быстрое, время странное - грустное оно». Фото: Mihkel Maripuu

Александр Ивашкевич делится мыслями и о глубинных ценностях: «Лучше быть нужным, чем свободным - есть строчки в одной песне. Когда ты важен для кого-то, то сразу появляется смысл твоей жизни. Время сейчас быстрое, время странное - грустное оно. Нужно уметь, особенно мужчинам, находить волны, на которых можно подняться, быть нужным и полезным, быть сильным и иметь возможность и плечо подставить, и что-то подарить. Подобные встречи со зрителями для меня - возможность создать атмосферу, которая могла бы волной смыть чье-то несчастье».

27 апреля Александр Ивашкевич отметит не только 65-летие, но и 45 лет на сцене, из которых 40 он посвятил Русскому театру. В студии Limon LIVE артист вспомнил и свою первую роль, и даже те, за которые ему бывало стыдно.

«Я сыграл больше ста ролей, но из них пять-семь - самые интересные и достойные, - говорит Ивашкевич. - А иногда были спектакли, после которых выходить на поклон было неловко».

Артист театра и кино Александр Ивашкевич и ведущая Limon LIVE Светлана Карабут. Фото: Mihkel Maripuu

Работу молодых коллег Александр Ивашкевич предпочитает не оценивать.

«Я всегда желаю им добра. Когда я был молод, у нас были сильные режиссёры. Конечно, случались и слабые спектакли - как и сейчас. Но, возможно, теперь их стало больше. Основная проблема молодежи - отсутствие профессиональных режиссеров», - рассуждает Ивашкевич.