ВИДЕО «Волной смыть чье-то несчастье!» Александр Ивашкевич поделился сокровенным накануне 65-летия

Накануне своего 65-летия артист театра и кино Александр Ивашкевич откровенно рассказал в студии Limon LIVE о театре, профессии и своем отношении к происходящему вокруг.
На следующей неделе в большом зале Русского театра Эстонии состоится юбилейный вечер «Апрель №65», посвященный 65-летию Александра Ивашкевича и 45-летию его творческой карьеры.
«Я сам придумал это название, хотя изначально не хотел использовать цифры. Но как ни крути - это апрель и 65-я весна моей жизни», - говорит артист театра и кино.
Творческий вечер пройдет в сам день рождения Александра Ивашкевича, 27 апреля. Артист настолько любит свою профессию, что даже в этот день предпочитает быть на сцене. Все подобные встречи с публикой он организует и продюсирует самостоятельно.
«С четырех лет мечтал попасть в телевизор - так и случилось! Это работа, которая приносит удовольствие», - признается Ивашкевич.
Во время творческого вечера Александр пообещал поделиться со зрителями новостью о неожиданном проекте, работа над которым началась этой весной. «Для любителей театра это будет хороший сюрприз. Это связано с театром, но не с нашим - это международный проект. Но я знаю, что и в Эстонии зрители смогут его увидеть», - вносит интригу Ивашкевич.
В студии Limon LIVE Александр Ивашкевич рассказал, что задумываться о том, как достойно встретить пенсию, начал еще в студенческие годы. Оглядываясь на пройденное, он говорит: «Слишком многое в жизни я пропустил через театр. С возрастом все яснее приходит понимание - жизнь и театр не должны сливаться воедино».
«Театр и актерская профессия расшатывают тебя как стул - эмоционально, твое воображение. Раскачивают! И при всем этом важно оставаться человеком, видеть вокруг больше, чем просто стремление сыграть что-то или состояться в профессии. Это мешает нормальной жизни», - рассуждает Ивашкевич.
Он уверен: вторую половину жизни нужно прожить осознаннее. «Вся жизнь - беготня, попытка чего-то добиться, а потом начинаешь понимать, что добиться можно чего угодно, но утро, солнце - надо уметь это видеть! В этом настоящие, важные вещи, - говорит Ивашкевич. - За суетой многое уходит. Поэтому, особенно для мужчины, вторая половина жизни должна быть более осознанной. И себя нужно больше беречь, ценить и уметь дарить!»
Александр Ивашкевич делится мыслями и о глубинных ценностях: «Лучше быть нужным, чем свободным - есть строчки в одной песне. Когда ты важен для кого-то, то сразу появляется смысл твоей жизни. Время сейчас быстрое, время странное - грустное оно. Нужно уметь, особенно мужчинам, находить волны, на которых можно подняться, быть нужным и полезным, быть сильным и иметь возможность и плечо подставить, и что-то подарить. Подобные встречи со зрителями для меня - возможность создать атмосферу, которая могла бы волной смыть чье-то несчастье».
27 апреля Александр Ивашкевич отметит не только 65-летие, но и 45 лет на сцене, из которых 40 он посвятил Русскому театру. В студии Limon LIVE артист вспомнил и свою первую роль, и даже те, за которые ему бывало стыдно.
«Я сыграл больше ста ролей, но из них пять-семь - самые интересные и достойные, - говорит Ивашкевич. - А иногда были спектакли, после которых выходить на поклон было неловко».
Работу молодых коллег Александр Ивашкевич предпочитает не оценивать.
«Я всегда желаю им добра. Когда я был молод, у нас были сильные режиссёры. Конечно, случались и слабые спектакли - как и сейчас. Но, возможно, теперь их стало больше. Основная проблема молодежи - отсутствие профессиональных режиссеров», - рассуждает Ивашкевич.
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