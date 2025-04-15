ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ 660 участников и битва за Гран-при: в Таллинне отгремел фестиваль Max Moda

Гран-при фестиваля в младшей возрастной категории получила студия MISSION4 с танцем Super Mario, а в старшей категории - танцевальная студия Liigutus из Нарвы с постановкой Street Battle.

Фестиваль собрал 660 участников из разных стран и проходил в Центре русской культуры при поддержке Департамента культуры и спорта Таллинна, а также Департамента образования Таллинна.

Гости мероприятия насладились оригинальными номерами в жанрах моды, современных танцев и народного фольклора. Все выступления были авторскими, отражающими культуру, стиль и взгляд молодежи на сегодняшний день.

Темой фестиваля в этом году звучала так: «Весна. Картинки из школьной жизни», а вдохновлялись юные участники произведениями Оскара Лутса.

В рамках фестиваля прошел молодежный форум под названием «Не помня прошлого, живешь без будущего». Он объединил представителей разных национальностей и включал командную работу, мастер-классы и интерактивные форматы общения.

Выступления участников оценивало профессиональное жюри. Самые высокие баллы набрали 13 коллективов, номера которых были номинированы на Grand Prix в двух категориях - для самых юных участников и в детско-молодежной группе. Лишь два коллектива стали счастливыми обладателями главной награды.

Список номинантов на гран-при:

Веселые Ложкари - танцевальная студия AURINKO (Финляндия)

Dream team - танцевальная студия INSPIRATION (Нарва)

Street battle - танцевальная студия LIIGUTUS (Нарва)

Gasolina VIBE - танцевальная студия MISSION4 (Таллинн)

Super Mario - танцевальная студия MISSION4 (Таллинн)

Is it Sunday today? - танцевальная студия MISSION4 (Таллинн)

Горянка - ансамбль народного танца «НАРВА» (Нарва)

Why Be a Princess When You Can Be a Pirate? - Театра Танца Полли ( Таллинн)

Life after Life - Театра Танца Полли (Таллинн)

Moldovan dance Fun laundry - танцевальная студия «Грация» (Таллинн)

From Outside - танцевальная студия VIIS TÄHTE (Кохтла-Ярве)

Confession of a Choreographer/Исповедь хореографа - танцевальная студия VIIS TÄHTE (Кохтла-Ярве)