СТРОГО 18+ Не все были к такому готовы: в Таллинне отгремело эротическое шоу из Лас-Вегаса

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Сегодня, 16 апреля, в концертном доме Alexela прошло поистине жаркое и откровенное мероприятие - в Таллинн с гастролями из Лас-Вегаса приехало эротическое шоу The SQUIRT show by Las Vegas Stars. Смотрите, что творилось на сцене!
За час до начала мероприятия зрители начали стекаться к концертному дому - кто-то пришел со второй половинкой, кто-то - большими компаниями. Фойе быстро заполнилось, и было ощущение, будто полгорода собралось посмотреть на шоу.