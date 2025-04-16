СТРОГО 18+ Не все были к такому готовы: в Таллинне отгремело эротическое шоу из Лас-Вегаса

За час до начала мероприятия зрители начали стекаться к концертному дому - кто-то пришел со второй половинкой, кто-то - большими компаниями. Фойе быстро заполнилось, и было ощущение, будто полгорода собралось посмотреть на шоу.

В 18:55 гостей впустили в зал, где практически не осталось свободных мест ни в партере, ни на балконах. Шоу должно было начаться в 19:00, но стартовало со значительным опозданием - аж на 21 минуту. В зале погас свет, заиграла ритмичная музыка, и на сцене появилась первая артистка - в полупрозрачном нижнем белье, под искусственным дождем. Она села на качели и начала раскачиваться из стороны в сторону.