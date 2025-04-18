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ФОТО И ВИДЕО Сотни жизней за вечер: репортер портала Limon.ee принял участие в спасательной операции

Миграция жаб.
Миграция жаб. Фото: Eero Vabamägi

С первыми теплыми вечерами по дорогам Эстонии начинают миграцию лягушки и жабы - к водоемам, где они размножаются. Репортер портала Limon.ee присоединился к волонтерам у озера Майдла: за два часа им удалось спасти почти 400 амфибий от гибели под колесами автомобилей. Смотрите видео!

Ежегодно миграция амфибий сопровождается серьезной угрозой: тысячи лягушек и жаб гибнут под колесами автомобилей, пытаясь пересечь дороги. ​Уже при первых шагах вдоль дороги около озера Майдла стало очевидно, насколько актуальна эта работа: на асфальте и обочине были видны останки раздавленных жаб и лягушек - тех, кто не успел добраться до воды.

На первый взгляд может показаться, что дорога усыпана черными пятнами. Но если присмотреться, становится ясно: это десятки жаб, упорно ползущих вперед. Каждая из них стремится добраться до водоема.
На первый взгляд может показаться, что дорога усыпана черными пятнами. Но если присмотреться, становится ясно: это десятки жаб, упорно ползущих вперед. Каждая из них стремится добраться до водоема. Фото: limon.ee
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