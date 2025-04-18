ФОТО И ВИДЕО Сотни жизней за вечер: репортер портала Limon.ee принял участие в спасательной операции

С первыми теплыми вечерами по дорогам Эстонии начинают миграцию лягушки и жабы - к водоемам, где они размножаются. Репортер портала Limon.ee присоединился к волонтерам у озера Майдла: за два часа им удалось спасти почти 400 амфибий от гибели под колесами автомобилей. Смотрите видео!
Ежегодно миграция амфибий сопровождается серьезной угрозой: тысячи лягушек и жаб гибнут под колесами автомобилей, пытаясь пересечь дороги. Уже при первых шагах вдоль дороги около озера Майдла стало очевидно, насколько актуальна эта работа: на асфальте и обочине были видны останки раздавленных жаб и лягушек - тех, кто не успел добраться до воды.