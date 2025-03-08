ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Эстонские мужчины щедры на 8 Марта, а Таллинн ждет новую мировую звезду

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Диджей Дэвид Гетта на фестивале Lollapalooza в Берлине. Фото: BRITTA PEDERSEN

Стало известно, что этим летом на Певческом поле в Таллинне дадут концерты еще два всемирно известных диджея.

В среду утром стало известно, что 22 августа на Певческом поле в Таллинне выступит всемирно известный диджей и продюсер Стив Аоки. Он сотрудничал с такими артистами, как BTS, Snoop Dogg, Linkin Park и Maluma, а также выступал на крупнейших фестивалях мира, включая Coachella, Ultra Music Festival и Lollapalooza.

Это будет его единственный концерт в Балтии, а также в ближайших странах.

Но и это еще не все! В субботу, 23 августа, на той же сцене выступит культовый артист танцевальной и поп-музыки Дэвид Гетта. Открытая продажа билетов на шоу Дэвида Гетты и Стива Аоки начнется на Piletilevi 10 марта в 10:00.

Бар The hole в Нарве. Фото: Диана Харламова