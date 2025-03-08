Неделя была насыщена политическими событиями во всем мире, а в Эстонии отметили Масленицу. А что еще интересного случилось в нашей стране?
ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ ⟩ Эстонские мужчины щедры на 8 Марта, а Таллинн ждет новую мировую звезду
В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee. Это истории о сильных людях, добрых поступках и радостных событиях. А иногда даже безобидные курьезы могут вызвать улыбку, которая особенно ценна в наше непростое время.
Во вторник, 4 марта, в Маарду звучала музыка, и везде был слышен веселый детский смех, ведь в небольшом городе отмечали Масленицу.
Мероприятие началось с выступления фольклорного ансамбля Wisla и танцевального коллектива Õmmikad, а затем на сцену вышли артисты огненного шоу. Также гости праздника могли покататься на пони, лошади, насладиться ароматным гороховым супом и нежными масленичными булочками. Наш репортер пообщался с местными жителями и зарядился от них праздничным настроением.
Сюрприз для детей и родителей: в программе Русского театре Эстонии появился увлекательный спектакль «Северный дракон».
«Северный дракон» - одна из самых известных эстонских сказок, написанная выдающимся писателем и фольклористом Фридрихом Крейцвальдом. Спектакль переносит зрителей в аутентичный мир, где музыка народных инструментов сочетается с механическими элементами, созданными вручную.
На сцене оживает деревянная птица, погружая зрителей в атмосферу волшебства. Этот спектакль не только увлекательное зрелище для детей, но и источник глубоких размышлений о смелости, мудрости и преодолении жизненных трудностей.
Еще одно красочное мероприятие прошло на этой неделе в стенах Русского театра Эстонии. Во вторник, 4 марта, в Русском здесь прошел модный показ Recycle Fashion Show. Это мероприятие стало гимном осознанному потреблению и заботе об экологии, доказывая, что переработка одежды - это не просто тренд, а необходимость.
После показа в галерее Русского театра открылась фотовыставка Recycle Fashion Exhibition - проект, объединяющий искусство, творчество и экологичное мышление. Она наглядно демонстрирует, что индустрия моды, являющаяся одним из крупнейших источников загрязнения окружающей среды, может развиваться в более устойчивом направлении. Приходите и посмотрите сами!
Стало известно, что этим летом на Певческом поле в Таллинне дадут концерты еще два всемирно известных диджея.
В среду утром стало известно, что 22 августа на Певческом поле в Таллинне выступит всемирно известный диджей и продюсер Стив Аоки. Он сотрудничал с такими артистами, как BTS, Snoop Dogg, Linkin Park и Maluma, а также выступал на крупнейших фестивалях мира, включая Coachella, Ultra Music Festival и Lollapalooza.
Это будет его единственный концерт в Балтии, а также в ближайших странах.
Но и это еще не все! В субботу, 23 августа, на той же сцене выступит культовый артист танцевальной и поп-музыки Дэвид Гетта. Открытая продажа билетов на шоу Дэвида Гетты и Стива Аоки начнется на Piletilevi 10 марта в 10:00.
Достойных баров мало не только в Нарве, но и во всем Ида-Вирумаа. К счастью, нарвский бар The hole или «Нора», расположенный на углу улицы Линда, через дорогу от Vaba lava - один из них. Rus.Postimees пообщался с владельцем самого стильного бара в городе, и узнал, как удержать бизнес на плаву, даже если начало бизнеса пришлось на самый разгар кризиса.
«В Нарве так сложилось, что большая часть рестораторов не имеет никакого понятия ни о кухне, ни о баре. Это очень плохо, когда люди берутся за дело, в котором не разбираются. Поэтому, когда в городе не осталось нормальных баров, кроме ирландского паба, я понял, что нужно брать дело в свои руки», - рассказывает владелец бара Артем.
Изначально бар задумывался как место «для своих», а своих было много. «Первые месяцы мы действительно работали только на друзей и знакомых - всем было интересно. Благодаря этому сарафанное радио активно распространяло информацию, создавая вокруг заведения ажиотаж.
Сейчас у нас все больше постоянных клиентов, а также иностранцев. Здесь слышна разная речь - от финской до португальской. Еще нас очень любят работники завода магнитов», - говорит владелец.
В субботу, 8 марта, во многих странах отмечают Международный женский день. По случаю такого праздника мы решили узнать у жителей Таллинна, что для них значит 8 марта и как в этот день они радуют своих любимых и близких женщин.
Сергей отмечает, что дарит подарки своей избраннице не только в праздничные дни. «Я дарю подарки на 8 марта, начиная с января. И за три месяца до ее дня рождения. Так что у меня уже подарки подарены, но я еще подарю».
А Василий, у которого пятеро внучек, признается, что для него 8 марта - радостный день, когда можно поздравить своих близких с праздником. «Младшим внучкам я, наверное, куплю по шоколадке и по цветку. Ну а старшим, наверное, дам денежку и по цветочку», - рассказывает он.