ЕЩЕ НЕ ВСЕ! Этим летом на Певческом поле в Таллинне выступят еще два всемирно известных диджея

В среду утром стало известно, что 22 августа на Певческом поле в Таллинне выступит всемирно известный диджей и продюсер Стив Аоки. Он сотрудничал с такими артистами, как BTS, Snoop Dogg, Linkin Park и Maluma, а также выступал на крупнейших фестивалях мира, включая Coachella, Ultra Music Festival и Lollapalooza.

Это будет его единственный концерт в Балтии, а также в ближайших странах.

Но и это еще не все! В субботу, 23 августа, на той же сцене выступит культовый артист танцевальной и поп-музыки Дэвид Гетта.

Открытая продажа билетов на шоу Дэвида Гетты и Стива Аоки начнется на Piletilevi 10 марта в 10:00.

Напомним, этим летом на Таллиннском певческом поле выступит группа Imagine Dragons, Джастин Тимберлейк, Кайли Миноуг, 50 CENT и группа AC/DC.