УЛИЧНЫЙ ОПРОС Жители Таллинна признались, как относятся к 8 марта: «Исполняю все женские желания!»

«Женщины все-таки много делают. Им приходится и рожать, и за детьми следить: они более ответственные, чем мужчины, и поэтому надо их [женщин] просто любить, наслаждаться и ценить!» - говорит Сергей о роли женщин в обществе, подчеркивая их важность.

Он отмечает, что дарит подарки своей избраннице не только в праздничные дни. «Я дарю подарки на 8 марта, начиная с января. И за три месяца до ее дня рождения. Так что у меня уже подарки подарены, но я еще подарю».

«Чтим наших женщин, девочек, детей. И стараемся, чтобы они чувствовали себя особенными, в частности, в этот прекрасный день!» - говорит Никита. Он с улыбкой делится, что в этот праздник своей жене и детям подарит любимые цветы и «незаменимое внимание».

Василий, у которого пятеро внучек, признается, что для него 8 марта - радостный день, когда можно поздравить своих близких с праздником. «Младшим внучкам я, наверное, куплю по шоколадке и по цветку. Ну а старшим, наверное, дам денежку и по цветочку», - рассказывает он.

«Мы с детства отмечали его. Всегда маму поздравляли! Это в крови у нас!» - говорит Николай и признается, что в этот день у него в душе расцветает весна. «Покупаю цветы внучкам и дочерям, материально маленько помогаю - даю на карманные расходы», - рассказывает он о подарках любимым на 8 марта. Николай также добавляет, что в этот праздник готовит вкусный ужин для своих близких.

Смотрите видео и узнаете, какие еще подарки мужчины готовят на 8 марта!