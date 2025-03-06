Сюрприз для детей и родителей: в Русском театре поселился «Северный дракон»

«Северный дракон» - одна из самых известных эстонских сказок, написанная выдающимся писателем и фольклористом Фридрихом Крейцвальдом. Спектакль переносит зрителей в аутентичный мир, где музыка народных инструментов сочетается с механическими элементами, созданными вручную.

На сцене оживает деревянная птица, погружая зрителей в атмосферу волшебства. Этот спектакль не только увлекательное зрелище для детей, но и источник глубоких размышлений о смелости, мудрости и преодолении жизненных трудностей.

Постановка позволяет юным зрителям прикоснуться к богатому миру эстонской литературы, узнать больше о её традициях и истории.

Режиссер спектакля - Даниил Зандберг, известный своими необычными и самобытными постановками. В Русском театре он уже представил спектакли «Желтый аист» и «Три Бабы-Яги», завоевавшие любовь как у детей, так и у их родителей.

«Мы все любим сказки. Неважно, сколько нам лет, - мы всегда к ним возвращаемся, нам важно, чтобы добро победило и все закончилось хорошо. Но самые яркие впечатления остаются с нами с детства. Мы постарались, чтобы этот спектакль был волшебным и красивым!» - говорит Даниил Зандберг.