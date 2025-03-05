Во вторник, 4 марта, в Маарду звучала музыка, и везде был слышен веселый детский смех, ведь в небольшом городе отмечали Масленицу. Смотрите фото и видео!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Жители Маарду пустились в пляс в первый день празднования Масленицы: «Грустно, что снега нет!»
Несмотря на ясную погоду, на улице дул настолько сильный ветер, что лицо замерзало чуть ли не за считаные минуты. Но и это никак не помешало жителям Маарду собраться в парке Келламяэ и всем городом отметить Масленицу.
Мероприятие началось с выступления фольклорного ансамбля Wisla и танцевального коллектива Õmmikad, а затем на сцену вышли артисты огненного шоу. Также гости праздника могли покататься на пони, лошади, насладиться ароматным гороховым супом и нежными масленичными булочками.
«Знаете, немножко грустно, что снега нет! А так в основном прекрасно!» - признается Зоя и добавляет, что уже поела горохового супа, а масленичную булочку взяла на десерт. Кая же рассказывает, что дома ее ждет специально приготовленная на Масленицу каша из перловки на копченых костях. На вопрос, будет ли Зоя тоже готовить сегодня что-то особенное, она отвечает отрицательно. «Я, наверное, ленивая. Мне достаточно того, что я здесь [на празднике] съела. Мне хватит», - с улыбкой говорит Зоя.
«Для меня Масленица - это... Во-первых, я знаю, что это языческий праздник, который очень хорошо христиане переняли себе. Поэтому блины - это символ солнышка, а булочки, наверное, чтобы сладко было - там сливки взбитые. Ну и в Масленицу есть возможность все плохое оставить, ведь чучело сжигают, и становится так хорошо!» - объясняет Ирина, что значит для нее этот праздник.
Евгений рассказывает, что древний праздник они с семьей отмечают уже со 2 марта: «В воскресенье у нас была Масленица около Rahvamaja, там отметили. И решили сегодня сюда прийти». На вопрос, какое блюдо ему нравится больше: славянской или эстонской Масленицы, Евгений с улыбкой отвечает: «Наверное, блины. У нас традиция дома: каждые выходные у нас блины. Мне ближе славянская Масленица».
«Говорили, что на Масленицу раньше "заигрыши" были. Перед началом поста сватались и потом, после праздника, после Пасхи, много свадеб было», - поделилась Валентина одной из традиций славянского праздника.
Но поскольку во вторник отмечалась эстонская Масленица, мы поинтересовались у Нелли и Валентины: знали ли они, что раньше в этот праздник женщины стригли волосы. Считалось, что тогда они будут густые и крепкие. Жительницы Маарду признались, что про такой обычай они не знали, и отметили, что волосы стричь сегодня точно не будут. «Длинная коса - это краса!» - добавила Нелли.
О чем еще рассказали жители Маарду, смотрите в видео!