ФОТО И ВИДЕО Жители Маарду пустились в пляс в первый день празднования Масленицы: «Грустно, что снега нет!»

Несмотря на ясную погоду, на улице дул настолько сильный ветер, что лицо замерзало чуть ли не за считаные минуты. Но и это никак не помешало жителям Маарду собраться в парке Келламяэ и всем городом отметить Масленицу.

Мероприятие началось с выступления фольклорного ансамбля Wisla и танцевального коллектива Õmmikad, а затем на сцену вышли артисты огненного шоу. Также гости праздника могли покататься на пони, лошади, насладиться ароматным гороховым супом и нежными масленичными булочками.

«Знаете, немножко грустно, что снега нет! А так в основном прекрасно!» - признается Зоя и добавляет, что уже поела горохового супа, а масленичную булочку взяла на десерт. Кая же рассказывает, что дома ее ждет специально приготовленная на Масленицу каша из перловки на копченых костях. На вопрос, будет ли Зоя тоже готовить сегодня что-то особенное, она отвечает отрицательно. «Я, наверное, ленивая. Мне достаточно того, что я здесь [на празднике] съела. Мне хватит», - с улыбкой говорит Зоя.