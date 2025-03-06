МОДА БЕЗ ОТХОДОВ В Русском театре прошел показ одежды из переработанных тканей

На подиуме были представлены коллекции стилиста Нелли Кульковой и молодежного бренда Dvor’Янка, созданные из переработанных тканей. Поддержку мероприятию оказало модельное агентство JK Club Models. А танцевальная команда Juke Bugs не только порадовала гостей зажигательным выступлением, но и устроила флешмоб.

После показа в галерее Русского театра открылась фотовыставка Recycle Fashion Exhibition - проект, объединяющий искусство, творчество и экологичное мышление. Она наглядно демонстрирует, что индустрия моды, являющаяся одним из крупнейших источников загрязнения окружающей среды, может развиваться в более устойчивом направлении. Приходите и посмотрите сами!

Участники выставки

• Карина Ваус - репортажный фотограф, запечатлевшая модные события в разных странах Европы.

• Виктория Герман - фотограф, специализирующаяся на уличных сценах и эмоциях повседневной жизни.

• Дарья Медведева - исследует идеи переосмысления привычных вещей и поиска новых смыслов в моде.

• Елена Иванова - портретный и репортажный фотограф, тесно сотрудничающая с Русским театром.

Recycle Fashion Exhibition вдохновляет зрителей пересмотреть отношение к потреблению и увидеть, как одежда может обрести новую жизнь.