Во вторник, 4 марта, в Русском театре состоялось необычное модное событие - Recycle Fashion Show. Этот показ стал гимном осознанному потреблению и заботе об экологии, доказывая, что переработка одежды - это не просто тренд, а необходимость.
МОДА БЕЗ ОТХОДОВ ⟩ В Русском театре прошел показ одежды из переработанных тканей
На подиуме были представлены коллекции стилиста Нелли Кульковой и молодежного бренда Dvor’Янка, созданные из переработанных тканей. Поддержку мероприятию оказало модельное агентство JK Club Models. А танцевальная команда Juke Bugs не только порадовала гостей зажигательным выступлением, но и устроила флешмоб.
После показа в галерее Русского театра открылась фотовыставка Recycle Fashion Exhibition - проект, объединяющий искусство, творчество и экологичное мышление. Она наглядно демонстрирует, что индустрия моды, являющаяся одним из крупнейших источников загрязнения окружающей среды, может развиваться в более устойчивом направлении. Приходите и посмотрите сами!
Участники выставки
• Карина Ваус - репортажный фотограф, запечатлевшая модные события в разных странах Европы.
• Виктория Герман - фотограф, специализирующаяся на уличных сценах и эмоциях повседневной жизни.
• Дарья Медведева - исследует идеи переосмысления привычных вещей и поиска новых смыслов в моде.
• Елена Иванова - портретный и репортажный фотограф, тесно сотрудничающая с Русским театром.
Recycle Fashion Exhibition вдохновляет зрителей пересмотреть отношение к потреблению и увидеть, как одежда может обрести новую жизнь.