ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какая гламурная публика собралась в концертном зале «Эстония» отметить начало нового года

В понедельник, 1 января, в столичном концертном зале «Эстония» состоялся новогодний концерт Rémy Martin и Eesti Kontsert. Эстонский государственный симфонический оркестр (ERSO) под управлением дирижера Каспара Мянда и выступившие в качестве солистов сопрано Мирьям Месак и виртуозка в игре на терменвоксе Каролина Эйк подарили публике незабываемые впечатления.

Праздничный новогодний концерт Rémy Martin и Eesti Kontsert был вдохновлен фантастической Францией, великолепным Парижем и его чарующей атмосферой.

«Мы очень рады, что дирижер Каспар Мянд подготовил феерическую французскую программу, в которой вместе с изумительным сопрано Мирьям Месак выступила Каролина Эйк, игравшая на потрясающем и очень необычном электронном музыкальном инструменте терменвоксе. Париж - город, где новое и старое идут рука об руку, именно так и мы встретили новый год - очень разнообразной программой в сиянии знакомых всем люстр концертного зала Эстония», - сказала главный продюсер Eesti Kontsert Маарит Кангрон.

В блестящем новогоднем концерте в исполнении сопрано Мирьям Месак прозвучали симфоническая прелюдия Клода Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна», «Неведомый остров» Гектора Берлиоза из вокального цикла «Летние ночи», оp. 7, «Экстаз» Анри Дюпарка и «Вальс Джульетты» из оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта». За этими прекрасными произведениями последовали «Благородные и сентиментальные вальсы» Мориса Равеля.

Под соло терменвокса Каролины Эйк зрители насладились «Пульсирующим танцполом» Режиса Кампо для терменвокса и оркестра. Богатую палитру эмоций подарила публике симфоническая поэма Джорджа Гершвина «Американец в Париже». Запомнившейся финальной нотой великолепного французского концерта стала композиция Жака Ибера «Ресторан в Буа-де-Булонь» из симфонической сюиты «Париж».

«Новогодний концерт достойно и торжественно открыл начавшийся Год богатства культур. Нас в Liviko радует то, что мы можем внести свой вклад в процветание местной культурной жизни», - сказал руководитель Liviko Янек Калви. Компания целенаправленно поддерживает социально и культурно значимые сферы, такие как искусство, литература, музыка и спорт. Концерт назван в честь коньячного дома с трехсотлетней историей Rémy Martin.