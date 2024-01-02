Гороскоп на 2024 год по знакам Зодиака: любовь, карьера, приключения

Гороскоп для Близнецов на 2024-й

Для Близнецов-мужчин 2024 год станет удачным в плане приобретения новых деловых контактов. Любой новый проект получит одобрение и поддержку. Появятся новые спонсоры или укрепится команда единомышленников.

Во второй половине года вас ждут частые поездки – и в командировки, и на отдых. Причем не только внутри страны – но и за границу. Еще одна хорошая новость – вам удастся легко сокрушить своих конкурентов.

У Близнецов-женщин появится могущественный покровитель, который поможет продвижению карьеры. Но все же по больше части 2024 год станет для вас годом семьи, любви и детей. Возможно пополнение в семействе.

Много времени вы будете проводить с подругами, у вас появятся новые друзья. И вообще, все, кто вас окружает, в новом году будут всячески вас поддерживать и помогать в любых начинаниях.

Гороскоп для Рака на 2024-й

В первом квартале Ракам-мужчинам придется изо всех сил удерживать себя от вспыльчивости. Это необходимо, чтобы принимать правильные решения и сохранять душевное равновесие. С приходом весны ваша поддержка может понадобиться многим близким.

Примерно с середины апреля ситуация стабилизируется, станет полегче. Начнется время приятных встреч с друзьями, душевных посиделок. Последние месяцы 2024 года лучше посвятить семье, уделить побольше внимания близким. Неженатые могут встретить свою судьбу.