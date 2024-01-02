Гороскоп на 2024 год по знакам Зодиака: любовь, карьера, приключения

Даже тем, кто не очень-то верит в предсказания, всегда интересно узнать – что ждет их в будущем, пишет Teleprogramma.
Гороскоп для Овна на 2024-й
Мужчинам звезды обещают все шансы на успешный год. Главное – сохранять критический трезвый ум и не верить льстецам. Недруги непременно попытаются воспользоваться такими качествами овнов, как прямота и простодушие. Не позволяйте им это сделать!
Сохраняйте спокойствие, усмирите свою природную вспыльчивость, чтобы не навредить себе. Чтобы укрепить нервную систему и сбросить лишнее напряжение – займитесь спортом. Или хотя бы чаще бывайте на природе.
Женщины-Овны, не вздумайте брать в 2024 году кредиты или займы! Это может принести крупные финансовые проблемы. Есть и хорошие новости – вас ждет повышение по службе или новая отличная работа. Только придерживайте свою вспыльчивость и самоуверенность. А еще – не доверяйте неискренним подругам. Если что-то начинает раздражать – сходите в салон красоты и купите новое платье.
Гороскоп для Тельца на 2024-й
Мужчины-Тельцы, ваши упорство и трудолюбие принесут плоды – вас выдвинут на руководящую работу. И вообще возрастет ваш авторитет – и в профессиональной сфере, и в социальной. Для всех Тельцов-предпринимателей и бизнесменов год станет невероятно удачным. Вы найдете новых партнеров, а клиентская база значительно расширится, что принесет новые успехи.
Тельцы-женщины, в будущем году ваши женские чары станут особенно сильными. Незамужние девушки выйдут замуж, а те, кто уже в браке, заново влюбятся в свою «половинку» - взаимно. Только постарайтесь сохранять умеренность в еде, иначе с тонкой талией придется проститься. Тщательно следите за тем, что вы едите, и не пропускайте тренировки. В крайнем случае – бегайте по утрам.
Гороскоп для Близнецов на 2024-й
Для Близнецов-мужчин 2024 год станет удачным в плане приобретения новых деловых контактов. Любой новый проект получит одобрение и поддержку. Появятся новые спонсоры или укрепится команда единомышленников.
Во второй половине года вас ждут частые поездки – и в командировки, и на отдых. Причем не только внутри страны – но и за границу. Еще одна хорошая новость – вам удастся легко сокрушить своих конкурентов.
У Близнецов-женщин появится могущественный покровитель, который поможет продвижению карьеры. Но все же по больше части 2024 год станет для вас годом семьи, любви и детей. Возможно пополнение в семействе.
Много времени вы будете проводить с подругами, у вас появятся новые друзья. И вообще, все, кто вас окружает, в новом году будут всячески вас поддерживать и помогать в любых начинаниях.
Гороскоп для Рака на 2024-й
В первом квартале Ракам-мужчинам придется изо всех сил удерживать себя от вспыльчивости. Это необходимо, чтобы принимать правильные решения и сохранять душевное равновесие. С приходом весны ваша поддержка может понадобиться многим близким.
Примерно с середины апреля ситуация стабилизируется, станет полегче. Начнется время приятных встреч с друзьями, душевных посиделок. Последние месяцы 2024 года лучше посвятить семье, уделить побольше внимания близким. Неженатые могут встретить свою судьбу.
Раки-женщины, ваша положительная энергия будет только расти от проявлений доброты и заботы. Вполне вероятна встреча в будущем году с человеком, который станет самым близким и любимым, - это может быть суженый, а может быть настоящий друг. Старайтесь не отказываться от свиданий и романтических встреч – они могут принести много приятного.
Гороскоп для Льва на 2024-й
Для царственного Льва-мужчины год царственного Дракона окажется очень благоприятным. Старайтесь не гнаться в этом году за «журавлем в небе», - предпочтите более надежные варианты «синицы в руках».
Не стоит увлекаться экстремальным спортом, лучше выберите спокойный пассивный отдых вроде лежания на теплом песочке у моря или осмотра достопримечательностей. Творческих личностей – писателей, художников – ждет в 2024 году шумный успех. У Львов-бизнесменов впереди – стабильность.
Львы-женщины, вам свойствен трезвый взгляд на жизнь – и это очень хорошо. Трезвость понадобится вам в 2024 году, чтобы не потерять голову и не ошибиться в своем избраннике. Что касается финансовых дел, то в начале года возможны некоторые потери, но в скором времени ситуация наладится, и материальное положение заметно улучшится.
У блистательной и остроумной Львицы будет множество поклонников, главное – в вихре развлечений и романтических встреч воздержаться от спиртного, чтобы не потерять самоконтроль.
Гороскоп для Девы на 2024-й
Мужчины-Девы, научитесь правильно распределять время, иначе не успеете сделать самое главное! В первой половине года надо заняться здоровьем, чтобы к лету быть в форме. Велика опасность конфликтов, поэтому сохраняйте спокойствие в спорных ситуациях, решайте их с холодной головой.
Не делайте бесполезные покупки. Ваша целеустремленность сослужит хорошую службу осенью. А последние месяцы года станут удачными для романтических встреч, – только не будьте чересчур наивными.
Девы-женщины, первая половина года станет для вас напряженной: велика вероятность появления предателя, причем в кругу самых близких людей. Летом постарайтесь не тратить много денег – это может привести к значительным затруднениям впоследствии.
А вот в августе у вас может появиться новый источник дохода, причем он будет приносить вам настоящее удовольствие. 2024 год – очень подходящее время для творчества. Проявите все свои способности!
Гороскоп для Весов на 2024-й
Мужчины-Весы, для вас все задуманное осуществится, и вы очень быстро начнете пожинать плоды своих трудов. Только нужно будет постараться принимать решения быстро, а не как всегда – после долгих раздумий.
Попробуйте начать экономить, вкладывайте деньги в выгодные проекты. Будьте осторожны, чтобы не потерять накопления. Сохраняйте позитивный настрой – и тогда добьетесь всего, что задумали!
Весы-женщины – вам 2024 год принесет развитие в профессии. Очень удачное время для смены места работы. Если же прежняя работа вас устраивает – ждите повышения должности или увеличения зарплаты.
Не упускайте шансов на успех – будьте внимательны к подсказкам Судьбы. Только не хватайтесь за все сразу – нужно расставить приоритеты и сосредоточиться на главном.
Гороскоп для Скорпионов на 2024-й
2024-й станет для Скорпионов-мужчин годом усиления – куда бы вы ни отправились, в любом направлении вас ждет «белая» полоса. Карьера пойдет вверх, появится много возможностей для подработки, и ваше финансовое положение серьезно улучшится. В личной жизни будут подстерегать искушения, поэтому семейным Скорпионам следует сделать выбор – либо семья, либо интрижка.
Скорпионы-женщины, для вас наступающий год станет временем личностного роста. Не обращайте внимания на критику и злобные выпады – сохраняйте спокойствие, берегите нервы, и тогда к вам придет успех. Придерживайтесь золотой середины во всем.
Проводите больше времени с самыми близкими – это даст вам необходимую поддержку, восстановит силы. Укрепляйте свою самооценку – это поможет избавиться от комплексов.
Гороскоп для Стрельцов на 2024-й
Стрельцы-мужчины, ваши целеустремленность и трудолюбие принесут богатые плоды – к вам придет успех в делах и карьере. И личная жизнь обещает только положительные перемены: одинокие Стрельцы повстречают свою любовь, а те, кто находится в отношениях, могут заключить брак.
Вас ждут поездки и приключения, новые знакомства и возможность обучиться чему-то новому. Главное – оставайтесь гибкими и мудрыми, избегайте конфликтов и выполняйте все, что пообещали.
Стрельцы-женщины, год Дракона принесет вам серьезные перемены: кто-то найдет новую работу, кто-то переедет, а у кого-то появится совершенно иной круг общения. Очень удачный год для обучения и творчества. Женщины-Стрельцы могут найти любимого в 2024 году, и эти отношения станут очень счастливыми и гармоничными.
Гороскоп для Козерогов на 2024-й
Козероги-мужчины, этот год станет для вас очень интересным и принесет много неожиданностей. Но и работы будет много, так что позаботьтесь о своем здоровье, особенно в середине года. Самые важные события произойдут в период с марта по июль.
Что-то в вашей жизни серьезно изменится – возможно, расширится круг общения, возможно, вы переедете в другой город. В августе может произойти судьбоносная встреча, после которой вы уже не будете прежним.
Козероги-женщины, самыми важными сферами в будущем году для вас станут здоровье, работа и отношения с близкими. Если вы давно мечтаете встретить свою любовь – к вам придет понимание, что тот самый единственный все это время был совсем рядом.
В начале года уделите особое внимание здоровью, прислушивайтесь к себе и не тратьте много сил и нервов на работу. 2024-й – не самый подходящий год для совершения крупных покупок, лучше от них воздержаться.
Гороскоп для Водолеев на 2024-й
Водолеи-мужчины, вам придется действовать на пределе возможностей, времени задумываться не будет – или да, или нет. Зато наградой станет карьерный рост и приобретение новых полезных связей, а как следствие – улучшение материального положения.
Все испытания, которые принесет вам 2024 год, станут, по сути, дорогой к перерождению и очищению от лишнего и ненужного. В конце года придет спокойствие и уверенность: вы все делали правильно!
Водолеи-женщины, первая половина года будет довольно спокойной, но за это время вы должны накопить силы и подготовиться к грядущим переменам. А вот вторая половина года может принести переезд в другой город или даже другую страну, а может быть – кардинальную смену деятельности.
Одиноким дамам-Водолеям середина года может принести судьбоносную встречу. В августе особенно важно сохранять самообладание – это поможет быстро справиться с трудностями.
Гороскоп для Рыб на 2024-й
Рыбы-мужчины, в грядущем году у вас появятся новые знакомства и связи, которые помогут добиться очень многого. Неженатые мужчины могут рассчитывать на изменение статуса холостяка, - вы встретите свою любовь и решите создать семью.
А для тех, кто уже обзавелся семейными узами, поддержка близких станет решающей в деле решения всех проблем. Летом отправляйтесь в путешествие всей семьей – отлично проведете время! И в другие времена года находите время для вылазок на природу, пикников и коротких поездок.
Рыбы-женщины, если вы давно хотели купить квартиру или машину – сейчас как раз подходящее для этого время: сделка будет очень удачной. В семейных отношениях постарайтесь забыть и простить все нанесенные вам обиды, - сосредоточьтесь на том хорошем, что вам делают близкие.