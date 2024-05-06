ФОТО Сына Николаса Кейджа подозревают в избиении собственной матери

Сын Николаса Кейджа оказался в центре скандала

Следователи хотят поговорить с ним о якобы произошедшей 28 апреля в районе Лос-Анджелеса драке. Сообщается, что словесная перепалка между матерью и сыном переросла в физическую.

Скорую помощь вызвали домой, чтобы проверить Фултон, но она отказалась отправиться в больницу. Следователи говорят, что Вестон скрылся на момент прибытия полиции на место происшествия, и правоохранительные органы будут определять, было ли преступление.

Источники утверждают, что Фултон пыталась утешить своего сына, имевшего дело с некоторыми эмоциональными проблемами. Она опровергла утверждение, что они поссорились, и попросила сохранить конфиденциальность в этом вопросе.

Бывшую Николоса Кейджа видели, когда она клала монеты в автомат для парковки с подбитым глазом.

Вестон ранее лечился от проблем с психическим здоровьем. В 2011 году после инцидента в Лос-Анджелесе его госпитализировали в психбольницу.

В то время Фултон обвиняла в психических проблемах своего сына обладателя «Оскара».

Фултон и Кейдж начали встречаться в 1988 году и у них появился Вестон в 1990 году.

Пара так и не поженилась и разошлась через год после рождения Вестона.