ГОРОСКОП НА 26 ДЕКАБРЯ ⟩ Раки добьются успеха в профессиональной сфере, а Дев поджидают препятствия

Дева

Девы достаточно терпеливы, но сегодня и они будут чувствовать себя не слишком комфортно – слишком значительны препятствия, возникающие на пути к цели, слишком серьезны затруднения. Тем не менее, шанс добиться желаемого у вас есть; помогут в этом люди, некогда уже оказавшие вам значительные услуги, а затем пропавшие из виду. В романтических отношениях также весьма сильна тенденция возвращения к прошлому, однако вам удается сохранить реалистическое представление о людях и событиях. Родственники нуждаются в вашем внимании, не следует отстраняться от семейных дел, решения общих проблем. Вероятно получение приятных известий издалека.

Весы

Позитивные тенденции сильны, влияние их ощущается во многих сферах жизни. Наибольших успехов добьются те, кто готов занять активную жизненную позицию, приложить усилия для достижения цели. Возможно улучшение финансового положения, появление новых источников дохода. Не исключено восстановление деловых отношений, которые казались перспективными, но не оправдали ваших надежд; сотрудничество на новых условиях окажется весьма выгодным. В личных отношениях не должно быть места иллюзиям, намекам и догадкам. Будьте искренни с близкими, постарайтесь развеять их заблуждения, касающиеся ваших планов и намерений. Нежелательно участие в многолюдных мероприятиях.

Скорпион