«Первой реакцией мужа был гнев, недоумение и немедленный звонок в полицию», - рассказывает жительница Пярну, чей супруг обнаружил мертвое дикое животное на капоте своей машины. «Какого черта? Что происходит?» - выражают в социальных сетях.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Житель Пярну обнаружил утром ужасающий «сюрприз» на капоте машины: к счастью, ребенок этого не увидел
15 декабря примерно в половине седьмого утра, мужчина, живущий в Пярну, пошел прогревать машину и обнаружил на лобовом стекле ужасающий «сюрприз».