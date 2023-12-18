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ФОТО ⟩ Житель Пярну обнаружил утром ужасающий «сюрприз» на капоте машины: к счастью, ребенок этого не увидел

Кетлин Крузе
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Занесенная снегом машина.
Занесенная снегом машина. Фото: Kristjan Teedema

«Первой реакцией мужа был гнев, недоумение и немедленный звонок в полицию», - рассказывает жительница Пярну, чей супруг обнаружил мертвое дикое животное на капоте своей машины. «Какого черта? Что происходит?» - выражают в социальных сетях.

15 декабря примерно в половине седьмого утра, мужчина, живущий в Пярну, пошел прогревать машину и обнаружил на лобовом стекле ужасающий «сюрприз».

«К счастью, в то утро я решила оставить ребенка дома, и ему не пришлось этого видеть», - говорит сожительница мужчины. А именно, они обнаружили на капоте автомобиля мертвого безголового енота.

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