«Живем дальше»: Алла Пугачева впервые дала о себе знать после начала войны в Израиле

Алла Борисовна опубликовала новое фото с мужем и заявила, что в их семье все в порядке. «Живем дальше», - написала 74-летняя певица.

Примадонна не стала откровенничать, а, наоборот, оградила себя от злопыхателей - она закрыла комментарии на своей личной странице.