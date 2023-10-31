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«Живем дальше»: Алла Пугачева впервые дала о себе знать после начала войны в Израиле

Limon.ee
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Алла Пугачева и Максим Галкин.
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Shutterstock

Неделю назад ряд СМИ сообщили об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина из Израиля. Сами супруги домыслы не комментируют. Тем не менее Примадонна вышла на связь.

Алла Борисовна опубликовала новое фото с мужем и заявила, что в их семье все в порядке. «Живем дальше», - написала 74-летняя певица.

Примадонна не стала откровенничать, а, наоборот, оградила себя от злопыхателей - она закрыла комментарии на своей личной странице.

Находятся ли исполнительница и юморист в Израиле - точно неизвестно. Не исключено, что супруги перебрались в более безопасное место. Напомним, 7 октября на Израиль напало палестинская группировка ХАМАС.

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