В начале этой недели на роскошном круизном лайнере Mojito состоялась презентация великолепного альбома Трийн Леллеп, куда виолончелистка Сильвия Ильвес прибыла в сопровождении таинственного мужчины. «Он очень талантливый пианист... У нас хорошее взаимопонимание», - призналась Ильвес.
Для подписчиков
СМОТРИ ⟩ Новый возлюбленный? Виолончелистка Сильвия Ильвес вышла в свет в компании загадочного мужчины
Виолончелистка Сильвия Ильвес рассказала редакции Elu24, что это вовсе не загадочный человек. «Он очень талантливый пианист, живущий в Финляндии, и мы несколько раз давали там концерты», - говорит она, добавляя, что очень хочет показать его особый талант и жителям Эстонии.