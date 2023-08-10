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СМОТРИ ⟩ Новый возлюбленный? Виолончелистка Сильвия Ильвес вышла в свет в компании загадочного мужчины

Limon.ee
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Сильвия Ильвес.
Сильвия Ильвес. Фото: Taavi Sepp

В начале этой недели на роскошном круизном лайнере Mojito состоялась презентация великолепного альбома Трийн Леллеп, куда виолончелистка Сильвия Ильвес прибыла в сопровождении таинственного мужчины. «Он очень талантливый пианист... У нас хорошее взаимопонимание», - призналась Ильвес.

Виолончелистка Сильвия Ильвес рассказала редакции Elu24, что это вовсе не загадочный человек. «Он очень талантливый пианист, живущий в Финляндии, и мы несколько раз давали там концерты», - говорит она, добавляя, что очень хочет показать его особый талант и жителям Эстонии.

«У нас очень хорошее взаимопонимание и романтическая программа», - подчеркивает Ильвес, добавляя, что этого человека зовут Райт Карм и он любит чувственную музыку. Виолончелистка тут же добавляет: «Он может быть очень романтичным на сцене!»

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