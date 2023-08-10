СМОТРИ ⟩ Новый возлюбленный? Виолончелистка Сильвия Ильвес вышла в свет в компании загадочного мужчины

Виолончелистка Сильвия Ильвес рассказала редакции Elu24, что это вовсе не загадочный человек. «Он очень талантливый пианист, живущий в Финляндии, и мы несколько раз давали там концерты», - говорит она, добавляя, что очень хочет показать его особый талант и жителям Эстонии.