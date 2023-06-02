ТОП-5 самых ярких выпусков шоу Limon LIVE ко дню рождения портала!

2 июня самый главный развлекательный портал Эстонии Limon.ee празднует 12-й день рождения! По этому случаю сегодня на террасе кафе Kofeman в Старом городе с 14:00-18:00 будет проходить праздничный прямой эфир шоу Limon LIVE.
А мы решили напомнить вам самые запоминающиеся выпуски шоу Limon LIVE этого сезона и собрали яркие моменты этих выпусков в одном видео!
Итак, по порядку:
5-е место: LIMON LIVE 〉 «Я ни о чем не жалею!»: Луиза Валентович шокировала всю школу в Ласнамяэ, забеременев в шестом классе
4-е место: LIMON LIVE 〉 «Да, я тибла!» Креативный парень из Ласнамяэ решил изменить отношение к этому слову
3-е место: LIMON LIVE 〉 Титулованная эстонская красавица: «Я сдала тест ДНК, чтобы доказать – русского ничего нет!»