Встречайте сегодняшнюю гостью ежепятничного выпуска Limon LIVE - красавицу Алину Бюркланд, которая с самого детства откладывала деньги и накопила на свой салон красоты, которым успешно управляет. Во времена пандемии коронавируса она помогала друзьям и знакомым даже из других стран не остаться без работы, сейчас ничего не изменилось, у Алины работали и девушки из Украины.
LIMON LIVE ⟩ Самая сексуальная владелица салона красоты в Таллинне: копите деньги!
Так случилось, что именно сегодня девушка отмечает день рождения, поэтому ведущие шоу Светлана Карабут и Эдгар Гергель поздравили гостью с днем рождения. Мы узнали, как бизнесвумен мечтает встретить старость, и расспросили о том, где и с кем она сегодня отметит праздник, а также узнали, свободно ли сердце Алины?
«Мужчины меня боятся, потому что еще не доросли до меня. Поначалу бывает всё хорошо, а потом ты понимаешь, что это не твой человек. Со всеми бывшими у меня хорошие отношения, считаю, что дружба это тоже очень важно», - рассказывает гостья.
Она приехала в Таллинн из города Пярну, отучилась там 12 классов, в столице поступила на дизайнера интерьера. Отучившись два года, Алине приснился сон, что она делает брови и ресницы.
«Я работала в магазине, занималась ресницами и бровями, училась в университете. Домой приходила уставшая», - вспоминает Алина Бюркланд.
По словам нашей гостьи, она с 14 лет работала у матери. «У мамы был бизнес 25 лет, привозила вещи из Польши, раньше было очень популярно. Откладывала наличные. С годами научилась это делать. «Мама меня с 14 лет водила на работу, обучала продавать. Это уже не маленький опыт. А на данный момент моя мама работает у меня в салоне. Занимается восстановлением волос», - поведала Алина Бюркланд.
По словам бизнесвумен, во времена коронавируса чувствовалось, что народ боится ходить по салонам, а сейчас всё хорошо.
«Если парикмахер с поломанными волосами, не захочется к нему идти. Хочется быть визитной карточкой себя. Волосы у меня свои, когда-то даже была блондинкой. Волосы раньше намного длиннее», - говорит Алина.
«На пенсии я бы хотела купить какой-нибудь домик в Испании, пить сангрию, чтобы ко мне приезжали внуки, чтобы я могла испечь какой-нибудь пирог и быть со своим "дедушкой". Хочется жить вечно, никогда не умирать, но все мы когда-нибудь постареем. Но ты можешь быть и в старости молода душой».
В конце выпуска Алина Бюркланд устроит сюрприз для своей подруги Элины из Германии, поздравит ее с днем рождения в прямом эфире.
Смотрите галерею со съемок шоу ниже, а видео вверху новости!