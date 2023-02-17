LIMON LIVE ⟩ Самая сексуальная владелица салона красоты в Таллинне: копите деньги!

Так случилось, что именно сегодня девушка отмечает день рождения, поэтому ведущие шоу Светлана Карабут и Эдгар Гергель поздравили гостью с днем рождения. Мы узнали, как бизнесвумен мечтает встретить старость, и расспросили о том, где и с кем она сегодня отметит праздник, а также узнали, свободно ли сердце Алины?

«Мужчины меня боятся, потому что еще не доросли до меня. Поначалу бывает всё хорошо, а потом ты понимаешь, что это не твой человек. Со всеми бывшими у меня хорошие отношения, считаю, что дружба это тоже очень важно», - рассказывает гостья.

Алина Бюркланд в шоу Limon LIVE Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Она приехала в Таллинн из города Пярну, отучилась там 12 классов, в столице поступила на дизайнера интерьера. Отучившись два года, Алине приснился сон, что она делает брови и ресницы.

«Я работала в магазине, занималась ресницами и бровями, училась в университете. Домой приходила уставшая», - вспоминает Алина Бюркланд.

По словам нашей гостьи, она с 14 лет работала у матери. «У мамы был бизнес 25 лет, привозила вещи из Польши, раньше было очень популярно. Откладывала наличные. С годами научилась это делать. «Мама меня с 14 лет водила на работу, обучала продавать. Это уже не маленький опыт. А на данный момент моя мама работает у меня в салоне. Занимается восстановлением волос», - поведала Алина Бюркланд.