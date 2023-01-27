LIMON LIVE ⟩ «Да, я тибла!» Креативный парень из Ласнамяэ решил изменить отношение к этому слову

Гостем шоу Limon LIVE стал рэпер Chill Deal. За громким псевдонимом скрывается простой, открытый и веселый парень из Ласнамяэ – Илья Яковлев. Работает в одном из столичных барбершопов, а в свободное время пишет тексты.

«Практически ни дня без творчества не проходит. В основном на русском, потому что русский язык богатый... Я им умею хорошо пользоваться, я люблю метафоры, вот это всё... Двойной смыл. Но, живя в Эстонии, все равно вставляю и эстонские слова, и английские», – говорит Илья Яковлев. Музыкант также отмечает, что не обходится в его творчестве и без ненормативной лексики: а как иначе, это же рэп!

Рэпер Chill Deal в студии Limon LIVE показал свою татуировку. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Недавно у музыканта вышел клип с провокационным названием «Тибла». Chill Deal признается, что его основной целью было изменить негативное отношение к этому слову, ведь его и самого частенько пытались им уколоть. В своем музыкальном видео рэпер гордо называет себя «Ласнатибла».

Ти́бла – в разговорном эстонском языке презрительное прозвище представителей русскоязычного населения Эстонии. Согласно некоторым источникам, слово употребляется преимущественно в отношении людей, не доверяющих эстонскому государству, «понаехавшего быдла».

«Я тибла, да! Меняем отношение к этому слову, – с гордостью говорит Chill Deal. – Как в Америке афроамериканцы, они же изменили отношение к этому слову на "н". Они его сделали крутым, и все им пользуются, так же и с тибла будет! Мне даже эстонские друзья, коллеги по цеху, говорят: я эстонец, но я тоже тибла! Потому что Ласнамяэ! Там всё так переплетено. Мы там все дружим, там сейчас всё хорошо».

Также рэпер обращается ко всем, кто захочет попытаться обидеть его этим словом в интернете: «Теряйтесь!»