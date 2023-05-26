Гостьей Limon LIVE стала солистка LIZ project Луиза Валентович. Певица призналась, что несколько лет провела в творческом кризисе, но теперь готова представить свой новый трек, на который в скором времени планирует записать видеоклип. Вот только беседа в студии музыкой не ограничилась. Жительница Таллинна рассказала, как забеременела в шестом классе, а также о последствиях операции на уменьшение желудка.
LIMON LIVE ⟩ «Я ни о чем не жалею!»: Луиза Валентович шокировала всю школу в Ласнамяэ, забеременев в шестом классе
Эпатажная солистка LIZ Project Луиза Валентович пять лет назад начала войну с лишним весом. Певица перепробовала все возможные методы похудения, но ничего не помогало. В итоге, чтобы сдвинуть стрелку на весах, Луиза решилась лечь под нож хирурга. Она уменьшила желудок, о чем впервые честно рассказала на нашем портале.
Три года назад певица с радостью рассказывала о том, что пошла на операцию. Сейчас она столкнулась и с подводными камнями своего решения. И хотя, уменьшив желудок, Луиза перешла с размера XL на L, появились побочные проблемы со здоровьем.
«Если я раньше говорила, что хочу весить 75, то сейчас я поняла, что я хочу 80 килограммов! Потому что я не очень себя вижу худенькой. Мне кажется, что тогда я потеряю саму себя. Мне многие говорят, что, чрезмерно похудев, я потеряю изюминку», - признается Луиза Валентович. И хотя она не жалеет, что отважилась на операцию по уменьшению желудка, признается, что побочные эффекты от нее тоже были.
«В один момент сделала глупость и забыла про железо, которое теперь нужно пропивать курсами. И мне стало настолько плохо, что не хотелось жить! Было депрессивное состояние.
Даже на третий этаж не могла подняться, сразу появлялась сильная одышка, кружилась голова. Я просто на четвереньках карабкалась по лестнице,
- рассказывает Луиза о том, как через несколько лет после операции начались проблемы со здоровьем. - Изучив свои анализы, я поняла, что была дурочкой, и мне надо принимать таблетки так, как прописал врач».
Дело в том, что после операции по уменьшению желудка человек на протяжении всей жизни должен сдавать анализы и принимать курсами витамины и микроэлементы. К тому же, чтобы скидывать и не набирать лишний вес, нужно постоянно следить за своим питанием и не отлынивать от физических нагрузок.
Луиза признается, что прежде, чем отважиться на операцию, перепробовала все мыслимые и немыслимые способы похудеть - ничего не приносило результата. Она не жалеет, что пошла на операцию, но все же немного огорчена тем, что ухудшилось состояние здоровья.
«Да, теперь всю жизнь на таблетках. Витамины из еды не усваиваются в нужном количестве», - вздыхает Луиза Валентович.
Второе откровение певицы смутило даже ведущих. Луиза Валентович призналась, что забеременела в шестом классе, а родила своего единственного сына в 14 лет.
«На самом деле, тогда все было очень просто. За два часа я родила ребенка. А дальше помогала мама. С вещами помогала сестра, коляски и все вот это... Благодарю их за то, что помогли вырастить сына», - говорит Луиза.
Отец ребенка не принимал участие в его воспитании, он даже никогда в жизни с ним не встречался. Он был старше Луизы на десять лет. «Первая любовь», - разводит руками героиня Limon LIVE.
Сейчас сыну Луизы Валентович 25 лет. Однажды с матерью у них состоялся серьезный разговор, и она рассказала повзрослевшему сыну всю историю его появления на свет, но у него не возникло желания искать отца. Впрочем, и сама Луиза не знает, где он сейчас и жив ли вообще.
В свое же время беременность шестиклассницы поставила всю школу на уши. «Шокировала, да! Но скорее учителей. Одноклассницы сказали: мы тоже хотим! Не одного, а трех», - улыбаясь, вспоминает Луиза.
После родов в школу Луиза больше не вернулась. После шестого класса сразу пошла работать - нужны были деньги на то, чтобы содержать себя и ребенка. «В то время не оплачивали отпуск по уходу за ребенком. Спасало то, что я как мать-одиночка за садик ничего не платила, - вспоминает Валентина первые годы своего непростого материнства. - Но я ни о чем не жалею. У меня есть сын - единственный и любимый!»
Сейчас Луиза Валентович работает в Ида-Таллиннской центральной больнице старшим специалистом в прачечном отделении. Но и с любимым увлечением - творчеством - Луиза не прощается, а, напротив, у нее большие планы - записать видеоклип на новый трек и попасть в ротацию на местные радиостанции.
Три года у LIZ Project был творческий кризис, петь не хотелось совсем. И дело тут не только в снижении уровня железа в организме. «Развод, депрессия...», - с грустью вспоминает Валентина. Но потом жизнь пошла в гору и, благодаря одному особенному человеку, родился трек «Мое спасение» (Слова: Юрий Агатов - Facundo, Музыка: Дмитрий Вебер - Dj M-Dima).
Смотрите свежий выпуск Limon LIVE, в котором LIZ Projekt представит «Мое спасение» и расскажет много интересного о своей непростой, но такой насыщенной жизни!