LIMON LIVE ⟩ «Я ни о чем не жалею!»: Луиза Валентович шокировала всю школу в Ласнамяэ, забеременев в шестом классе

Эпатажная солистка LIZ Project Луиза Валентович пять лет назад начала войну с лишним весом. Певица перепробовала все возможные методы похудения, но ничего не помогало. В итоге, чтобы сдвинуть стрелку на весах, Луиза решилась лечь под нож хирурга. Она уменьшила желудок, о чем впервые честно рассказала на нашем портале.

Три года назад певица с радостью рассказывала о том, что пошла на операцию. Сейчас она столкнулась и с подводными камнями своего решения. И хотя, уменьшив желудок, Луиза перешла с размера XL на L, появились побочные проблемы со здоровьем.

Луиза Валентович в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

«Если я раньше говорила, что хочу весить 75, то сейчас я поняла, что я хочу 80 килограммов! Потому что я не очень себя вижу худенькой. Мне кажется, что тогда я потеряю саму себя. Мне многие говорят, что, чрезмерно похудев, я потеряю изюминку», - признается Луиза Валентович. И хотя она не жалеет, что отважилась на операцию по уменьшению желудка, признается, что побочные эффекты от нее тоже были.

«В один момент сделала глупость и забыла про железо, которое теперь нужно пропивать курсами. И мне стало настолько плохо, что не хотелось жить! Было депрессивное состояние.

Даже на третий этаж не могла подняться, сразу появлялась сильная одышка, кружилась голова. Я просто на четвереньках карабкалась по лестнице,