Эпатажная солистка LIZ project Луиза Валентович два года назад начала войну с лишним весом. Старания даром не прошли – теперь старые знакомые не узнают ее на улице. Вот только мало кто знает, через что пришлось пройти Луизе, чтобы сдвинуть стрелку на весах. Рассказывать об этом даже самым близким было страшно, но Луиза собралась с духом и решилась на интервью.

Долгое время Луиза жила по принципу «не нравится – не смотрите», но несколько лет назад поняла, что с возрастом чтобы сохранить здоровье, за весом нужно следить. Если два года назад солистка LIZproject весила 124 килограммов, теперь эта цифра опустилась до 87. И хотя до идеального веса еще далеко, друзья и знакомые начали допытываться у Луизы, как же ей удалось похудеть.

«Движение, диеты», – Луизе было неловко отвечать на подобные вопросы, ведь о том, что она решилась на операцию по уменьшению желудка, рассказывать было стыдно.

Луиза Валентович в образе для фотосессии 2016 года ФОТО: Личный архив LIZ Project

– Луиза, вы же долгое время боролись с лишним весом самостоятельно, почему опустились руки?

– Два года назад весы показали 124 килограмма, тогда я постаралась взять себя в руки и стала худеть. Сидела на гречневой крупе, куриной грудке и овощах. Исключила все жирное, жареное и сладкое. Правда, порой послабления себе давала. Ходила в бассейн и тренажерный зал, и в результате похудела до 97 килограммов.

– Что же пошло не так?

– Я сорвалась, начала набирать килограммы. Почему? За год я перенесла очень много стрессов, проблем в личной жизни (не хочет вдаваться в подробности – близкие знают, какое нелегкое время это было). Я стала заедать проблемы сладостями, мне было не остановиться. Вес очень быстро пошел вверх. Когда я решилась на операцию, весила 115 килограммов.

Честно, я не хотела и пыталась сама вновь худеть, но желудок был уже настолько растянут, что я никак не могла наесться. Здоровье подкосило, давление стало меня мучать и отдышка – просто невыносимо. Я больше не могла с собой бороться и решилась на этот шаг. 28 ноября 2018 года я легла в больницу, и мне сделали операцию.

– Как вы перенесли операцию по уменьшению желудка? Тяжело было восстанавливаться?

– Операция прошла успешно, в больнице я провела две ночи. Там сразу мне не давали даже воды. На второй день мне уже разрешили пить воду и теплый ромашковый отвар маленькими глотками. В день выписки мне принесли кефир с протеином. И тут началось самое сложное – процесс восстановления. К слову, на работу я вышла через две недели после операции.

Так Луиза выглядит сегодня. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

– Луиза, с какими трудностями пришлось столкнуться во время восстановительного периода? Как выглядит ваше питание сейчас?

– Ох, было нелегко, запахи привычные так и манили меня. Постоянно хотелось съесть что-то вкусное, но понимала, что физически не могу этого сделать. Пищевые привычки и воспоминания преследовали, а желудок ничего не принимал кроме жидкой пищи. Каждый день я пила кефир, делала бульон. Позже начала делать себе пюре из курицы и овощей. Полтора месяца всю еду приходилось измельчать блендером. Вес каждой порции составлял 100-150 граммов. На данный момент я ем почти всё, но на какие-то продукты организм реагирует с отвращением. Не переношу теперь даже запаха чего-то жареного и жирного. Хотя могу позволить себе пару кусочков шашлыка, больше не полезет. Газированные напитки и спиртное я исключила вообще из своей жизни.

– Как операция изменила вашу жизнь? Хотелось бы услышать не только о плюсах, но и минусах.

– Минус в том, что теперь нужно всю жизнь пить витамины, так как они плохо усваиваются из обычной пищи. Стоят они недешево. Ну и, конечно, от того, что ты стремительно теряешь вес, кожа начинает обвисать.

Что касается положительной стороны – наконец-то я начала покупать одежду L-размера, это чертовски приятно! Ведь почти всю жизнь я весила за сотню и носила XL и даже больше. Да и, конечно, сейчас больше людей стали обращать на меня внимание, что тоже очень приятно и мотивирует не сдаваться в будущем.

– Почему ты поначалу решила свою операцию оставить в тайне?

– Мне было очень стыдно… Мне и сейчас стыдно. (Луиза опускает глаза и делает паузу, но, собравшись с духом, продолжает). Стыдно, что я так и не смогла сама похудеть и пошла на операцию. Об этом знало только близкое окружение, но в последнее время мой женский секрет начал разлетаться. Какие-то сплетни поползли, шепот за спиной… Тут и назрела мысль: будь что будет – дам интервью, и пусть все узнают правду от меня. Конечно, я боюсь осуждений. Станут писать, что я слабая и прочее. Ведь все говорят, что похудеть – легко. Я не буду спорить, возможно, для кого-то и так.

Скажу лишь одно – операция не дает никаких гарантий. Она лишь помогает привыкнуть к новому меню и поначалу физически серьезно ограничивает количество съеденного. Если в дальнейшем ты не будешь придерживаться правильного питания и режима – всё пойдет насмарку. Знаю людей, кто уже повторно шел на эту операцию.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

– Луиза, сколько же вы весите сейчас, какие цели перед собой ставите?

– На данный момент я вешу 87 килограммов (с момента операции скинула 27 с половиной килограммов). На самом деле, сильно худой я быть не хочу. Хотя при моем росте – 163 сантиметра – мой идеальный вес должен быть где-то 58 килограммов, я к этому не стремлюсь. Я помню себя в 15 лет, когда я весила 75 килограммов и очень себе нравилась. Пожалуй, эта цифра и есть моя цель! Дойти до нее и больше никогда не срываться. Стала отсеивать негативных людей от себя, чтобы больше не было в моей жизни негатива и переживаний. Собираюсь вновь ходить в спортзал, но на данный момент из физической нагрузки врач разрешил только бассейн.

– Собираетесь ли вы продолжить заниматься музыкальной деятельностью?

– Думаю, что да, но на это пойдет время. Я хочу полностью привести себя в порядок. Ведь из-за своего внешнего вида пока откладываем съемки клипа на песню «Звуки флейты». Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы это сделаем. Сценарий на эту песню уже готов, моя подружка Виктория Давыдова этим занимается. Она уже и ранее писала сценарий для песни «Ангел» в 2010 году. Что же касается песни «Звуки флейты» – это одна из самых удачных песен 2017 года, очень многие выставляют видео, где напевают или танцуют под нее. Это приятно! Если бы не мои друзья – Юрий Агатов (автор текста) и Сергей Шах (автор музыки), то песни бы и не было, спасибо вам, ребята, что вы со мной!

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp