ФОТО ⟩ Пока все спали: жители Эстонии делятся красочными снимками северного сияния

Многие жители Эстонии на минувших выходных стали свидетелями северного сияния. Люди публикуют в соцсетях фотографиями и восхищаются увиденным.
Шикарным снимком северного сияния поделился синоптик Кайро Кийтсак. «В этом году яркость природного свечения удивляет», – написал он.
Природное явление наблюдали по всей стране – от Ида-Вирумаа до Южной Эстонии.
Жители Эстонии отмечают, что на этих выходных северное сияние в наших краях было настолько ярким, что его можно сравнить с тем зрелищем, которое наблюдают в Лапландии.
Наблюдала северное сияние в Таллинне и актриса Юлия Ауг. «Это уже третьи лисьи огни, которые я наблюдаю этой весной», – написала она.
Лисьи огни – пожалуй, это одно из самых романтичных названий северного сияния. Народ саамов, живущий рядом с полярным сиянием испокон веков, имеет красивую легенду. По из сказаниям северное сияние – искры, которые взметнулись на небеса после взмаха лисьего хвоста. Именно благодаря этой легенде возникло финское название этого природного явления – revontulet, «лисьи огни».