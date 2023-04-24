ФОТО ⟩ Пока все спали: жители Эстонии делятся красочными снимками северного сияния

Шикарным снимком северного сияния поделился синоптик Кайро Кийтсак. «В этом году яркость природного свечения удивляет», – написал он.

Природное явление наблюдали по всей стране – от Ида-Вирумаа до Южной Эстонии.

Жители Эстонии отмечают, что на этих выходных северное сияние в наших краях было настолько ярким, что его можно сравнить с тем зрелищем, которое наблюдают в Лапландии.

Наблюдала северное сияние в Таллинне и актриса Юлия Ауг. «Это уже третьи лисьи огни, которые я наблюдаю этой весной», – написала она.