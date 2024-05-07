НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН Глоба рассказала, кому май поможет кардинально изменить свою жизнь

Для Раков наступает время, когда особенно важно умение работать в команде и предотвращение любых споров. Представители знака смогут наладить отношения с коллегами, которые превратятся в настоящих друзей. Ожидаются и новые встречи, которые принесут значительные изменения как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.

Для Весов май станет месяцем значительных перемен. Представителям знака важно не спешить с выводами и быть осторожными в новых знакомствах - человек, на первый взгляд кажущийся благоприятным, может оказаться совсем другим. Предстоящая встреча, однако, станет началом серии изменений в жизни Весов.

Львам май принесет удачу, которую можно назвать сверхъестественной. С первых дней месяца представители знака могут ожидать неожиданных приятных сюрпризов и удачных обстоятельств. Они сыграют важную роль в их жизни.