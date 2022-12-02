ШТРАФ ВМЕСТО ОПЛАТЫ ⟩ Бывший поставщик питания в детских садах Валги получил от муниципалитета штраф на 9000 евро

Вечером 1 декабря Светлана Сопи, управляющая фирмы OÜ Gurmann, получила письмо от Валгаского муниципалитета с требованием возместить муниципалитету ущерб в размере 8932,42 евро. Это уведомление стало шоком для Сопи, которая опасается, что муниципалитет теперь начнет требовать с нее штрафы каждый месяц, пишет Elu24.