Вечером 1 декабря Светлана Сопи, управляющая фирмы OÜ Gurmann, получила письмо от Валгаского муниципалитета с требованием возместить муниципалитету ущерб в размере 8932,42 евро. Это уведомление стало шоком для Сопи, которая опасается, что муниципалитет теперь начнет требовать с нее штрафы каждый месяц, пишет Elu24.
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ШТРАФ ВМЕСТО ОПЛАТЫ ⟩ Бывший поставщик питания в детских садах Валги получил от муниципалитета штраф на 9000 евро
Бывший поставщик питания в детских садах Валги получил от муниципалитета штраф на 9000 евро
29 ноября портал Elu24 опубликовал материал о Светлане Сопи, управляющей фирмы OÜ Gurmann, которая стояла перед зданием мэрии Валги с плакатом, адресованным мэру муниципалитета Монике Рогенбаум. Сопи попросила муниципалитет оплатить фирме, в которой она работает, последние счета за услуги по организации питания в детских садах Валги. Светлана хотела досрочно оплатить счета, чтобы выплатить зарплату своим сотрудникам.