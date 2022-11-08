Российский комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин приехал в страны Балтии с очередными концертами. Навестил артист и Ригу, где встретился с Лаймой Вайкуле, пишет RUS TVNET.
Фото ⟩ Галкин приехал в Ригу, встретил Вайкуле и посетил выставку
Максим Галкин посетил закрытие выставки художника Роберта Кольцова, которая проходила в помещении Galerija ISTABA. На фотографии, которую галерея разместила в соцсетях можно увидеть как артист позирует с художником и Лаймой Вайкуле.
7 ноября артист рассказал подписчикам, что уже находится на берегу Балтийского моря и готовится к выступлениям в Литве.
Максим Галкин рассказал в сторис о своих концертах в Литве. Он заметил, что сейчас находится на берегу Балтийского моря.
«Я уже на балтийском берегу», – сказал артист на видео.
Ранее Максим разместил на своей Instagram-странице видеоанонс гастролей по Германии. Не исключено, что снимала его Алла Пугачева, потому что за кадром то и дело слышен смех, похожий на смех Примадонны. Примечательно, что 15 апреля у Максима Галкина два концерта в Гютерсло.
«Жена отпустила», – воскликнул он, сложив руки на груди и посмотрев наверх.
Дело в том, что 15 апреля Алла Борисовна отмечает свое 74-летие. Но очевидно, что Пугачева разрешила супругу в этот день быть не с ней, а отправиться в гастрольный тур.