Фото ⟩ Галкин приехал в Ригу, встретил Вайкуле и посетил выставку

Максим Галкин посетил закрытие выставки художника Роберта Кольцова, которая проходила в помещении Galerija ISTABA. На фотографии, которую галерея разместила в соцсетях можно увидеть как артист позирует с художником и Лаймой Вайкуле.

7 ноября артист рассказал подписчикам, что уже находится на берегу Балтийского моря и готовится к выступлениям в Литве.

Максим Галкин рассказал в сторис о своих концертах в Литве. Он заметил, что сейчас находится на берегу Балтийского моря.

«Я уже на балтийском берегу», – сказал артист на видео.

Максим Галкин Фото: Кадр из видео

Ранее Максим разместил на своей Instagram-странице видеоанонс гастролей по Германии. Не исключено, что снимала его Алла Пугачева, потому что за кадром то и дело слышен смех, похожий на смех Примадонны. Примечательно, что 15 апреля у Максима Галкина два концерта в Гютерсло.

«Жена отпустила», – воскликнул он, сложив руки на груди и посмотрев наверх.