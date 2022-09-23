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Приметы на 24 сентября: какие 5 вещей нельзя делать женщинам, чтобы привлечь достаток и деньги

Limon.ee
Приметы на 24 сентября: какие 5 вещей нельзя делать женщинам, чтобы привлечь достаток и деньги
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

24 сентября женщинам нельзя нарушать запреты, чтобы беды не привлечь, пишет «Главред».

24 сентября женщины традиционно устраивали вечеринки-"капустники". Собирались вместе в доме и готовили блюда из капусты, которая считалась самым главным, полезным и целебным продуктом в этот день, и при этом еще "притягивала" достаток.

Что нельзя делать 24 сентября

  • Нельзя 24 сентября красить губы и наносить макияж. Можно привлечь долгую болезнь.
  • Нельзя 24 сентября мыть голову, стричь ногти и приобретать новую одежду.
  • Нельзя 24 сентября допустить испачкать свою одежду. Можно привлечь в семью долгие ссоры.
  • Нельзя 24 сентября сплетничать и говорить плохо о людях.
  • Нельзя 24 сентября ничего поднимать с дороги.

Приметы на 24 сентября

  • Если на Федору сильные восходы озимых, то значит в следующем году будет хороший урожай.
  • Если в этот день пчелы летают, то зима будет поздняя.
  • Если одеть золотой цвет одежды, то в Федорин день можно привлечь удачу.
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