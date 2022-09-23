Приметы на 24 сентября: какие 5 вещей нельзя делать женщинам, чтобы привлечь достаток и деньги
Приметы на 24 сентября: какие 5 вещей нельзя делать женщинам, чтобы привлечь достаток и деньги
24 сентября женщины традиционно устраивали вечеринки-"капустники". Собирались вместе в доме и готовили блюда из капусты, которая считалась самым главным, полезным и целебным продуктом в этот день, и при этом еще "притягивала" достаток.
Что нельзя делать 24 сентября
- Нельзя 24 сентября красить губы и наносить макияж. Можно привлечь долгую болезнь.
- Нельзя 24 сентября мыть голову, стричь ногти и приобретать новую одежду.
- Нельзя 24 сентября допустить испачкать свою одежду. Можно привлечь в семью долгие ссоры.
- Нельзя 24 сентября сплетничать и говорить плохо о людях.
- Нельзя 24 сентября ничего поднимать с дороги.
Приметы на 24 сентября
- Если на Федору сильные восходы озимых, то значит в следующем году будет хороший урожай.
- Если в этот день пчелы летают, то зима будет поздняя.
- Если одеть золотой цвет одежды, то в Федорин день можно привлечь удачу.