Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака

Овен

Прежде чем приниматься за какие-то важные дела, убедитесь, что обстоятельства для этого благоприятны. Не всегда достичь успеха так легко, как вам представляется. На пути могут неожиданно возникнуть преграды, да и союзники порой подводят. Но влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом, вторая половина дня складывается куда удачнее. Так что может быть полезно просто подождать немного. Вторая половина дня – время отличных идей. Некоторые Овны поймут, как решить вопросы, в последнее время не дававшие покоя и им самим, и их близким. Вероятны приятные события в семье, перемены к лучшему в отношениях с близкими.

Телец

В первой половине дня вам больше, чем обычно, нужна поддержка близких. Может быть полезно поговорить о том, что вас волнует и тревожит, поделиться сомнениями, обсудить планы. Часто становится легче просто от того, что рядом есть люди, которым вы небезразличны. Со временем эмоциональный фон становится стабильнее, да и возможностей открывается все больше. Вторая половина дня отлично подходит для того, чтобы проявлять инициативу. Это касается и деловой сферы, и личных отношений, и ваших интересов и увлечений. Даже если ваши идеи не получат поддержку немедленно, кто-то ими наверняка заинтересуется позже.

Близнецы