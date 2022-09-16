Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 19 по 25 сентября
Из важных астрологических событий недели нужно отметить 19 сентября, когда Солнце встанет в трин с Плутоном, 20 сентября, когда Венера будет находиться в тригоне с Ураном, а также соединение Солнца с ретроградным Меркурием 23 сентября и оппозицию Венеры с Нептуном 24 сентября.
Это очень благоприятный период для того, чтобы заменить все ненужное и устаревшее: начиная от оборудования на производстве и заканчивая техникой, мебелью, идеями и даже утратившими актуальность отношениями. Хорошее время для решения проблем с наследством, налоговыми органами, страховками, вложениями и размещениями денег.
Тригон Венеры с Ураном активизирует сферу взаимоотношений. Новые внезапные знакомства, перерастание дружеских отношений в любовные, склонность к приключениям, флирту — все эти тенденции будут нам присущи, а вот реализация будет уже зависеть от индивидуального гороскопа конкретного человека. Этот аспект часто приносит перемены в семью, достаточно позитивные, но при этом требующие усилий и хлопот.
Соединение Солнца с ретроградным Меркурием 23 сентября будет провоцировать нас на самовыражение — не всегда, впрочем, удачное.
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 19, 20 сентября
Неблагоприятные дни: 23, 24 сентября
Любовь. Типичные представители зодиакальной Девы переживают весьма ответственный период, причем качество событий настоящего времени может оказаться своеобразной лакмусовой бумажкой вашего духовного уровня. По взаимодействию с партнером и вообще с представителями противоположного пола вы сможете сделать выводы о необходимости поддерживать существующий уровень доверия и откровенности, либо поймете, что назрела потребность в более близких и серьезных отношениях. Сейчас многое зависит от вас лично.
Работа. Ваш бизнес станет набирать обороты, если именно сейчас вы начнете новый важный проект.
Здоровье. Вам следует контролировать артериальное давление и относиться серьезно к рекомендациям врачей.
Ваша маленькая Дева. Ваш малыш определенно окажется в центре внимания всей семьи. Сделайте все для его развития.
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 21, 22 сентября
Неблагоприятные дни: 19, 20, 25 сентября
Любовь. Сейчас вам стоит свернуть любую активность на любовном фронте, иначе можете натворить серьезных ошибок. Уйдите на время в тень, предайтесь размышлениям и психоанализу, отдохните от всех где-нибудь на лоне природы. Скорее всего, вами на время завладеют воспоминания, и вы с головой уйдете в переживания. Но бойтесь утонуть в иллюзиях. В настоящее время ваше восприятие картины мира и личных отношений сильно разнятся с реальностью.
Работа. Сворачивайте затянувшиеся и бесполезные проекты, и пока не начинайте ничего нового.
Здоровье. Вам стоит очень серьезно заняться своим здоровьем, и если есть необходимость — пройти курс лечения.
Ваши маленькие Весы. Сон вашего ребенка может быть нарушен вследствие неправильного режима.
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 19, 20 сентября
Неблагоприятные дни: 21, 22 сентября
Любовь. Личная жизнь Скорпионов в самом ближайшем будущем станет преподносить сюрпризы. В ней могут появиться новые фигуранты, не исключено также появление и хорошо забытых персонажей. Вам определенно захочется как-то обновить или разнообразить свою личную жизнь. Для этого не обязательно менять партнера и искать кого-то на его место. Достаточно поехать вдвоем в незнакомое место, проявить чуточку фантазии, и ваши чувства оживут с новой силой.
Работа. Оригинальность и нестандартный подход к решению поставленных задач принесут вам успех.
Здоровье. Если у вас есть склонность к отекам ног, пройдите обследование на аппарате УЗИ у флеболога.
Ваш маленький Скорпион. Сейчас вам будет очень трудно дисциплинировать своего свободолюбивого ребенка.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 21, 22, 25 сентября
Неблагоприятные дни: 23, 24 сентября
Любовь. Стрельцы в данный момент могут оказаться заложниками собственной консервативности и авторитаризма. В данный момент вам не стоит оказывать серьезное давление на своего партнера, учить его жизни, прививая собственные представления о правильном поведении. Из-за этого может произойти настоящий конфликт, разрешать который придется долго, идя на взаимные уступки, чего вы очень не любите. Вам нужно учиться хоть иногда уступать, и принимать иную точку зрения.
Работа. Вы можете добиться многого в настоящий момент, ставьте высокие цели и идите вперед.
Здоровье. Опасайтесь травм и неожиданных ударов, будьте предельно внимательны за рулем.
Ваш маленький Стрелец. Вашему ребенку сейчас просто необходимо дисциплинирующее отцовское влияние.
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 21, 22 сентября
Неблагоприятные дни: 19, 20, 25 сентября
Любовь. Дорогие Козероги, возможность путешествия в ближайшее время поманит вас горизонтами и новыми возможностями (в том числе и в личной жизни). Постарайтесь найти время для путешествия по родной стране. Вас ждут незабываемые впечатления, которые наполнят ваши отношения с противоположным полом новыми красками. Прекрасный отдых подарит вам интересные знакомства. Для семейных отношений этот период также весьма благоприятен. Отправляйтесь в отпуск вместе, сентябрь вполне подходит для этого.
Работа. Если вы планировали организовать совместное предприятие — сейчас самое время.
Здоровье. У вас могут возникнуть проблемы с желчным пузырем, если вы не соблюдаете режим питания.
Ваш маленький Козерог. Это хороший момент для начала обучения вашего малыша иностранному языку.
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 25 сентября
Неблагоприятные дни: 21, 22 сентября
Любовь. Свободолюбивых Водолеев в самом ближайшем будущем ожидает весьма ощутимый удар, который существенно осложнит ваше благоденствие и испортит романтическое настроение. Приготовьтесь к тому, что вы сами и ваши отношения с партнером переживут кризис. Если у него или у нее возникнет повод для ревности, вас может ожидать настоящая сцена, которая в лучшем случае разрешится слезами и теплыми признаниями, а в худшем может быть чревата вспышкой агрессии и насилия.
Работа. Вас ждет непростая неделя, возможны срывы сроков и прежних договоренностей. Настройтесь на борьбу.
Здоровье. Есть опасность пострадать на полях любовного фронта. Будьте предусмотрительны.
Ваш маленький Водолей. У вашего ребенка возможны конфликтные ситуации в отношениях со сверстниками.
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 19, 20 сентября
Неблагоприятные дни: 23, 24 сентября
Любовь. Впечатлительным и внушаемым представителям знака Рыб в данный момент не стоит верить всему, что вы услышите о своем партнере — это может привести к серьезному конфликту, и в худшем случае — к разрыву отношений. Проблемы в семье на время заслонят собою все остальные. Вам придется искать понимания, но не факт, что сейчас вы его найдете. Вы не тот человек, для кого конфликт является фактором, побуждающим к развитию. Скорее всего, он станет причиной депрессии.
Работа. Для бизнеса не лучшее время. Вы разойдетесь во мнениях с компаньонами и партнерами.
Здоровье. Избегайте купания в открытых водоемах — можете застудить почки или мочевой пузырь.
Ваши маленькие Рыбы. Болезненная реакция вашего ребенка на критику в настоящее время — это проблема роста.
ОВЕН 21.03 — 19.04
Благоприятные дни: 21, 22 сентября
Неблагоприятные дни: 19, 20, 25 сентября
Любовь. Типичных Овнов в течение ближайшего времени судьба будет проверять на прочность, и Вы должны быть к этому готовы. Это же касается и ваших отношений с противоположным полом. Долговые обязательства, болезни и проблемы на работе — все свалится на вас сразу, и вы должны быть к этому готовы. В такой период о любви говорить трудно. Дай Бог вам хотя бы сохранить понимание и пройти через испытания текущего момента без особых потрясений, сохранив себя и отношения с близкими вам людьми.
Работа. Работы будет много, но она будет малооплачиваемой, либо связанной с исправлением ранее допущенных промахов.
Здоровье. Самое время заняться лечением проблем пищеварительной системы (если таковые есть).
Ваш маленький Овен. Приучайте вашего ребенка к труду и необходимости помогать старшим.
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 23, 24 сентября
Неблагоприятные дни: 21, 22 сентября
Любовь. Фортуна благоволит вам в настоящее время, особенно тем из Тельцов, кто способен проявляться неожиданно и креативно. Творческое раскрытие и попросту креативный подход к личным отношениям помогут вам добиться взаимности. Это один из лучших периодов в году для знакомств, романтических встреч, налаживания отношений, устройства свадеб, банкетов, праздничных мероприятий и т.п. Исключительно благоприятный период для зачатия ребенка и укрепления семейных уз.
Работа. Нынешний период благоприятствует креативному решению вопросов, и если вы способны творить — преуспеете.
Здоровье. Берегите сердце и не перетруждайте себя повышенными физическими нагрузками.
Ваш маленький Телец. Найдите для вашего малыша какое-то новое творческое занятие, способствующее его развитию.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 21, 22, 25 сентября
Неблагоприятные дни: 23, 24 сентября
Любовь. К сожалению, представителям самого подвижного зодиакального знака их склонность к перемещению в ближайшем будущем ничем не поможет. На этой неделе вам просто необходимо подумать о решении жилищных вопросов. Домашний быт и квартирный вопрос могут погасить любовный пыл и лишить вас земных радостей. Это негативно повлияет на взаимоотношения с партнером. Найдите возможность для начала проектирования вашего будущего жилья или обустройства и перепланировки уже имеющегося.
Работа. Переждите этот момент, завершите ранее начатые дела. Начинать сейчас что-либо бессмысленно.
Здоровье. Болезни желудочно-кишечного тракта доставят вам беспокойство, если вы не будете следовать диете.
Ваши маленькие Близнецы. Сейчас вашему ребенку просто необходима материнская любовь, ласка, внимание и тепло.
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 23, 24 сентября
Неблагоприятные дни: 19, 20, 25 сентября
Любовь. Типичным представителям самого неспешного зодиакального знака придется поспешить, если они хотят идти в ногу со временем. Ваши успехи на любовном фронте вполне могут зависеть от вашей способности быстро принимать решения, а не подстраиваться под обстоятельства текущего момента (к чему вы более склонны). Ближайшая неделя подарит вам ряд неплохих возможностей для знакомств и романтического общения. Самое главное — не сидеть на месте и не ждать, что все произойдет, само собой.
Работа. Ближайшая неделя с успехом может быть использована для мониторинга рынка и ведения переговоров.
Здоровье. Очень велика вероятность простуды и острых респираторных заболеваний (особенно в поездках).
Ваш маленький Рак. Вы должны использовать интенсивный период поглощения и усвоения информации вашим ребенком.
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 25 сентября
Неблагоприятные дни: 21, 22 сентября
Любовь. Львам, скорее всего, в ближайшем будущем придется серьезно раскошелиться для достижения желаемой цели личного характера. В целом данный момент благоприятствует любви, особенно, если речь идет о серьезных отношениях, способных привести к созданию семьи. Сейчас многое зависит не только от вашего желания, но и от ваших возможностей. Чем больше будет эмоциональный и материальный вклад в налаживание отношений, тем большего результата вы сможете добиться. Проявляйте заботу о своих близких, побалуйте их подарками.
Работа. Настало время прямых инвестиций и крупных ставок. Вы можете заложить фундамент будущего благополучия.
Здоровье. Несбалансированное питание может привести к расстройству пищеварения. Не забывайте о диете.
Ваш маленький Лев. Постарайтесь максимально разнообразить меню вашего ребенка. То, что он сейчас ест, идет на строительство организма.