Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 19 по 25 сентября

Работа. Если вы планировали организовать совместное предприятие — сейчас самое время.

Здоровье. У вас могут возникнуть проблемы с желчным пузырем, если вы не соблюдаете режим питания.

Ваш маленький Козерог. Это хороший момент для начала обучения вашего малыша иностранному языку.

ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02

Благоприятные дни: 25 сентября

Неблагоприятные дни: 21, 22 сентября

Любовь. Свободолюбивых Водолеев в самом ближайшем будущем ожидает весьма ощутимый удар, который существенно осложнит ваше благоденствие и испортит романтическое настроение. Приготовьтесь к тому, что вы сами и ваши отношения с партнером переживут кризис. Если у него или у нее возникнет повод для ревности, вас может ожидать настоящая сцена, которая в лучшем случае разрешится слезами и теплыми признаниями, а в худшем может быть чревата вспышкой агрессии и насилия.

Работа. Вас ждет непростая неделя, возможны срывы сроков и прежних договоренностей. Настройтесь на борьбу.

Здоровье. Есть опасность пострадать на полях любовного фронта. Будьте предусмотрительны.

Ваш маленький Водолей. У вашего ребенка возможны конфликтные ситуации в отношениях со сверстниками.

РЫБЫ 19.02 — 20.03

Благоприятные дни: 19, 20 сентября

Неблагоприятные дни: 23, 24 сентября