Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 22 по 28 августа
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 22, 23, 24 августа
Неблагоприятные дни: 27, 28 августа
Любовь. Девы сейчас находятся в состоянии «взведенного курка», на пике физической и сексуальной формы. Ваша активность откроет перед вами все двери. В данный момент ваш эмоциональный заряд способен сокрушить любые стены, и вы покорите крепость, если возьмете ее штурмом. Но помните, что запретный плод не всегда бывает сладок. В области личных отношений вы достигните многого, но последствия ваших поступков могут быть непредсказуемы.
Работа. Самое время вернуться к работе, начать какой-то значимый перспективный проект.
Здоровье. Помимо головных болей, вызванных стрессом, вам на этой неделе ничто не угрожает.
Ваша маленькая Дева. Ваш малыш может активно проявить эгоистичные качества. Не забывайте о воспитании.
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 25, 26 августа
Неблагоприятные дни: 22, 23, 24 августа
Любовь. Скромность украшает. Типичные Весы далеко не всегда готовы следовать этому принципу. Но именно в данный момент Вам стоит принять «покровительственный окрас», и по возможности — не привлекать внимания к собственной персоне. В этот период лучше завершать что-либо (в том числе и отношения, если они исчерпали себя), нежели начинать что-то новое. Не вините окружающих во всех бедах, постарайтесь разобраться в себе. В скором будущем ситуация изменится к лучшему, и ваша личная жизнь наладится.
Работа. Вам следует свернуть деловую активность и постараться завершить ранее начатые дела.
Здоровье. Вас ожидает расстройство сна от переутомления. Найдите время для отдыха и лечения.
Ваши маленькие Весы. Ваш малыш может стать более замкнутым и обидчивым, чем обычно.
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 22, 23, 24 августа
Неблагоприятные дни: 25, 26 августа
Любовь. Типичным Скорпионам следует избавиться от психологических блоков и попробовать, наконец-то расслабиться, позволив себе несколько больше, чем позволяли себе раньше. Вы почувствуете какую-то перемену в себе, возможно обновление чувств или освобождение от долгой утомившей вас связи. Вы можете, скорее даже, должны внести элемент новизны в устоявшиеся отношения. Вас ждет удача, как в любви, так и в деловом партнерстве, особенно, если вы проявите творческое начало.
Работа. Скорее всего, вас осенит какая-то идея, и вы с энтузиазмом возьметесь за ее реализацию.
Здоровье. Не давайте слишком большую нагрузку на ноги, если вы склонны к варикозам и тромбозам.
Ваш маленький Скорпион. Не мешайте вашему ребенку проявлять независимость и свободомыслие.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 25, 26 августа
Неблагоприятные дни: 27, 28 августа
Любовь. Не рассчитывайте на отдых и романтику в настоящее время. Стрельцам сейчас придется поднапрячься, слишком много сил отнимет работа, но это даст свой результат. Данный период нужно просто перетерпеть, отдав долги (не только материальные), в том числе и вашим бывшим партнерам. Ко всем неприятностям текущего момента может добавиться размолвка в семье по какому-то принципиальному для обоих вопросу. Вероятно, вам придется столкнуться с непониманием партнера и даже с обвинениями в свой адрес.
Работа. Вам не придется сидеть без дела. Работы будет много, но результат вас порадует.
Здоровье. Это хороший период для лечения зубов, суставных болей и болезней костной системы.
Ваш маленький Стрелец. Попытайтесь научить ребенка доводить начатое до конца и достигать результата.
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 27, 28 августа
Неблагоприятные дни: 22, 23, 24 августа
Любовь. Тем Козерогам, кто любит путешествовать, сейчас точно не стоит сидеть на месте. Далекая поездка в настоящее время — лучший способ получить максимум положительных эмоций в паре с избранником или избранницей. В личной жизни вы можете рассчитывать на предсказуемость и стабильность. Это прекрасное время для того, чтобы осуществить давно задуманное. Не привязывайтесь к конкретным результатам — ваши усилия оценят и без того.
Работа. Прекрасный момент для деловых переговоров с зарубежными инвесторами и подписания договоров.
Здоровье. Серьезных проблем со здоровьем возникнуть не должно, если вы не будете перегружать печень.
Ваш маленький Козерог. Используйте хороший момент для начала какого-либо индивидуального обучающего цикла.
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 22 августа
Неблагоприятные дни: 25, 26 августа
Любовь. Традиционализм пагубен для вас в настоящее время. Не ищите прямых путей и простых ответов в общении с противоположным полом, а самое главное — не отдаляйте от себя тех, кто испытывает к вам нежную привязанность. В настоящий момент одиночество вам противопоказано — оно чревато глубокой депрессией, выйти из которой будет непросто. Вам сейчас непременно нужен кто-то для доверительного, а лучше — интимного общения. Свободолюбивым Водолеям обязательно иногда нужно «спускать пар».
Работа. На работе вас ждут проблемы, возможен срыв контрактов и договоренностей не по вашей вине.
Здоровье. Ваше здоровье может пошатнуться, особенно если вы отпустите тормоза в области сексуальности.
Ваш маленький Водолей. Возможно, вашему ребенку придется столкнуться с агрессией, и нужно будет постоять за себя.
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 22, 23, 24 августа
Неблагоприятные дни: 27, 28 августа
Любовь. Вам будет непросто найти общий язык с партнером на этой неделе. Возможно, ваш супруг попытается свалить на вас все трудности в отношениях за последнее время. Постарайтесь не слишком остро реагировать на обвинения и взять под контроль свой характер. В противном случае ситуацию можно довести до абсурда. Так или иначе все противоречия между вами в ближайшее время обострятся. Возможно, вы узнаете что-то новое о своем партнере. Старайтесь не впадать в депрессию.
Работа. Для достижения желаемого результата вам необходима помощь коллег и компаньонов.
Здоровье. Не переохлаждайтесь, купаясь в водоемах — есть опасность «заработать» цистит или нефрит.
Ваши маленькие Рыбы. Вашему ребенку сейчас будет трудно что-либо объяснить — он все будет воспринимать в штыки.
ОВЕН 21.03 — 19.04
Благоприятные дни: 25, 26 августа
Неблагоприятные дни: 22, 23, 24 августа
Любовь. Для романтических отношений неделя бесперспективна. На личные отношения в настоящее время очень сильно будут влиять внешние факторы: положение дел на работе, влияние родителей и пр. Сейчас вам придется выполнять повседневную домашнюю работу, которая никак не стимулирует чувства. Вам не нравится ощущать себя в подчиненном положении, ни в семье, ни на работе, но именно сейчас вам нужно смириться и перетерпеть. Сейчас вам не вырваться из аквариума обстоятельств, в которых вы оказались.
Работа. Придется заниматься рутинной работой и наведением порядка в деловой документации.
Здоровье. Возможны сбои в работе пищеварительной системы. Соблюдайте рекомендации диетологов.
Ваш маленький Овен. Научите вашего ребенка помогать старшим, но не в назидательной, а в игровой манере.
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 24, 27, 28 августа
Неблагоприятные дни: 25, 26 августа
Любовь. Тельцам самое время заняться вопросами отношений (существующих, либо — перспективных). Это один из лучших в году периодов для знакомств. Не замыкайтесь в себе и не избегайте общения с новыми людьми. Возможно — среди них ваш избранник, или та, кого вы давно искали. Нынешний момент не способствует завязыванию длительных отношений, к которым Вы более склонны. Зато это прекрасный период для флирта, ухаживаний и непринужденного общения. То есть — это ваше время.
Работа. Это время для вашей творческой реализации и проявления нестандартного подхода к работе.
Здоровье. Если не будете нервничать и спешить, вам сейчас ничто не угрожает.
Ваш маленький Телец. Займитесь с ребенком творческими занятиями: рисованием, музыкой или танцами.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 25, 26 августа
Неблагоприятные дни: 27, 28 августа
Любовь. Не идите на поводу у прошлого. Его уже не вернуть, а настоящее можно изрядно подпортить (читайте также: Эти 4 упражнения от психолога помогут отпустить прошлое и подарят счастливое будущее — просто попробуйте их). Ваши отношения с противоположным полом в ближайшем будущем будут зависеть от вашей самостоятельности и готовности каким-то образом решать жилищный вопрос (если он еще не решен). Весьма вероятно, на этой неделе вам придется общаться с родственниками партнера по браку. От ваших взаимоотношений с ее или его семьей также будет многое зависеть.
Работа. Неделя хороша для операций с недвижимостью и крупных приобретений. Можно подписывать важные договора.
Здоровье. Хорошее время для посещения энтеролога или маммолога, если вас беспокоят соответствующие проблемы.
Ваши маленькие Близнецы. Сбалансируйте пищевой рацион вашего ребенка. Исключите из него фастфуд.
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 27, 28 августа
Неблагоприятные дни: 22, 23, 24 августа
Любовь. Дорогие Раки, именно сейчас вы сможете проявить себя ярко. Вас заметят и отметят представители противоположного пола. Хорошее время для всевозможных инициатив и начинаний в области личной жизни. Если вы уже давно вместе, постарайтесь привнести новизну в отношения, найдите каким образом разнообразить вашу повседневную жизнь. Создайте праздничную атмосферу, ваш партнер будет вам признателен и одарит любовью и теплотой. На него произведут неизгладимое впечатление ваше творческое проявление.
Работа. Удачная неделя для коротких поездок, проведения деловых переговоров. Прекрасное время для промоушна, открытия веб-сайтов.
Здоровье. Ничего серьезного вам не угрожает, но будьте внимательны в обращении с колюще-режущими предметами.
Ваш маленький Рак. Купите ребенку еще одну развивающую игрушку. Способствуйте развитию интеллекта малыша.
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 22 августа
Неблагоприятные дни: 25, 26 августа
Любовь. Представителям самого яркого и харизматичного зодиакального знака судьба дает возможность достичь желаемого, и обрести гармонию. Но для этого Вам необходимо раскрыть свой личностный потенциал и облагодетельствовать своего избранника или избранницу. Речь идет не только и не столько о подарках, сколько об искреннем отношении, желании помочь и как-то поучаствовать в судьбе близкого вам человека. Постарайтесь устроить ему и себе настоящий праздник даже если для этого нет особого повода.
Работа. Неделя хороша для укрепления материального положения, покупки ценных бумаг и инвестиций в строительство.
Здоровье. Неплохое время для того, чтобы посетить диетолога и применить его советы на практике.
Ваш маленький Лев. Займитесь физическим состоянием вашего ребенка. Найдите время для совместных занятий спортом.