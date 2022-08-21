Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 22 по 28 августа

Работа. На работе вас ждут проблемы, возможен срыв контрактов и договоренностей не по вашей вине.

Здоровье. Ваше здоровье может пошатнуться, особенно если вы отпустите тормоза в области сексуальности.

Ваш маленький Водолей. Возможно, вашему ребенку придется столкнуться с агрессией, и нужно будет постоять за себя.

РЫБЫ 19.02 — 20.03

Благоприятные дни: 22, 23, 24 августа

Неблагоприятные дни: 27, 28 августа

Любовь. Вам будет непросто найти общий язык с партнером на этой неделе. Возможно, ваш супруг попытается свалить на вас все трудности в отношениях за последнее время. Постарайтесь не слишком остро реагировать на обвинения и взять под контроль свой характер. В противном случае ситуацию можно довести до абсурда. Так или иначе все противоречия между вами в ближайшее время обострятся. Возможно, вы узнаете что-то новое о своем партнере. Старайтесь не впадать в депрессию.

Работа. Для достижения желаемого результата вам необходима помощь коллег и компаньонов.

Здоровье. Не переохлаждайтесь, купаясь в водоемах — есть опасность «заработать» цистит или нефрит.

Ваши маленькие Рыбы. Вашему ребенку сейчас будет трудно что-либо объяснить — он все будет воспринимать в штыки.

ОВЕН 21.03 — 19.04

Благоприятные дни: 25, 26 августа

Неблагоприятные дни: 22, 23, 24 августа