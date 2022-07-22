Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 25 по 31 июля
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 25 июля
Неблагоприятные дни: 28, 29 июля
Любовь. Типичным Львам имеет смысл серьезно задуматься о продолжении отношений. Сейчас вы можете начать писать новую страницу своей жизни. Это очень важный для вас период в течение года. Какую модель отношений вы выберете на ближайшее время, такая и будет реализовываться. Как говорится: что посеешь… Так вот сейчас именно тот период, когда вы сеете. Не разменивайтесь по мелочам, если давно о чем-то или о ком-то мечтали — самое время претворить мечту в жизнь. Ситуация складывается в вашу пользу.
Работа. С энтузиазмом беритесь за все новое. Назначайте важные встречи и принимайте ответственные решения.
Здоровье. Слишком интенсивный образ жизни может негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы.
Ваш маленький Лев. Ребенок будет очень явственно заявлять о себе. Помогите раскрытию его личности.
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 26, 27 июля
Неблагоприятные дни: 25, 30, 31 июля
Любовь. Типичным Девам в данный момент точно не стоит интенсифицировать отношения, склонять партнера к шагу, на который он еще не готов. В противном случае ваши планы (как стратегические, так и тактические) в отношении этого человека могут разрушиться в одночасье. Позвольте ситуации развиваться по естественному сценарию. Сейчас любая ваша активность может дать лишь отрицательный результат. В данный момент уединиться от всех с целью осмысления текущей ситуации — самое правильное решение из всех возможных.
Работа. Не бегите впереди паровоза, выжидайте наилучший момент для осуществления своих планов — он скоро наступит.
Здоровье. В этот период вам стоит серьезно заняться своим здоровьем, особенно, если вы склонны к аллергиям.
Ваша маленькая Дева. Если ваш ребенок стал более замкнутым — не пытайтесь до него достучаться. Сейчас не время.
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 25, 28, 29 июля
Неблагоприятные дни: 26, 27 июля
Любовь. Если ваши отношения привели вас в тупик — отдохните какое-то время друг от друга. Возможно, вам сейчас нужен глоток свободы. Самое время пробудиться от спячки и начать новую страницу ваших отношений с противоположным полом, либо дописать уже исписанные, сделав к ним ремарки. Сейчас вам стоит раскрепоститься и сбросить с плеч груз проблем, хотя бы на время. Устраивайте близким праздники, посещайте дружеские вечеринки, ведите себя естественно и раскрепощенно, застегнуться на все пуговицы вы всегда успеете.
Работа. Если вы не внесете изменений в свой бизнес, не устроите сейчас «апгрейд», то упустите прекрасную возможность для развития.
Здоровье. Не переутомляйте зрение долгой работой у монитора. На фоне стресса нервы могут расшататься.
Ваши маленькие Весы. Сейчас вы должны предоставить ребенку некоторую степень свободы. Не подавляйте его.
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 26, 27, 31 июля
Неблагоприятные дни: 28, 29 июля
Любовь. В настоящее время у представителей зодиакального Скорпиона не лучшим образом складываются отношения с противоположным полом. Вернее, им что-то мешает, и это что-то — работа (ваша либо вашего партнера). Если ваш супруг женат на своей работе, то в данный момент это может стать серьезной проблемой и поводом для выяснения отношений (читайте также: Правила семейного скандала: как не разругаться до развода). Вам хочется больше зарабатывать, лучше выглядеть, а в данный момент как раз с этим могут возникнуть вопросы, что может повлиять на самооценку.
Работа. Если вы готовы к многочасовой работе и перенапряжению, то на этой неделе сможете добиться многого.
Здоровье. Вас могут беспокоить проблемы с зубами и деснами, а также последствия давних травм.
Ваш маленький Скорпион. В настоящий момент ваш ребенок нуждается в отцовском влиянии и воспитании.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 28, 29 июля
Неблагоприятные дни: 25, 30, 31 июля
Любовь. Стрельцам в вопросах личного характера в ближайшее время небеса будут благоволить. Ваша сексуальная энергетика, свойственная представителям «огненных» знаков, в данный момент способна оказать сильнейшее влияние на противоположный пол. Это прекрасная неделя для романтических встреч, медового месяца и поездок. Важно сейчас не сидеть на месте. Отправляйтесь в путешествие. Вас порадуют приятные знакомства, которые могут оказаться весьма многообещающими. Будьте инициатором отношений и у вас все получится.
Работа. Не упустите прекрасный момент для завязывания прочных отношений с иностранными деловыми партнерами.
Здоровье. Сейчас вашему здоровью ничто не угрожает, но не перегружайте печень жирной пищей и алкоголем.
Ваш маленький Стрелец. Это идеальный момент для поездки вашего ребенка за рубеж и начала изучения иностранных языков.
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 30, 31 июля
Неблагоприятные дни: 26, 27 июля
Любовь. Ближайшая неделя типичным Козерогам дастся нелегко. В семейных отношениях вас ждет повседневная рутина, исполнение уже надоевших вам обязанностей. Наведите порядок в своих чувствах и не поддавайтесь трудно контролируемым порывам. Возможно, вам все надоело, но ситуация заставляет вас терпеть и приспосабливаться — примите это как должное. В это ваше здоровье будет весьма уязвимо, а неожиданная болезнь может разрушить ваши планы личного характера.
Работа. Ваш бизнес переживает непростое время. Вам придется принимать рискованные решения (читайте также: Помогут в карьере: 7 увлекательных книг о бизнесе от успешных людей).
Здоровье. Соблюдайте предельную осторожность (особенно в дороге и путешествиях). Возможны травмы.
Ваш маленький Козерог. У вашего ребенка вероятны конфликтные ситуации в отношениях со сверстниками.
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 25 июля
Неблагоприятные дни: 28, 29 июля
Любовь. Возможно, вам стоит согласиться с точкой зрения партнера, если вы дорожите отношениями. Не доводите ситуацию до накала. Не во всем виноват партнер, если вам кажется, что он стал вам меньше уделять внимания или попросту не замечает. Возможно, ваше отношение к нему является не меньшей проблемой. Сейчас очень важно искреннее сердечное тепло, а вот оно может оказаться в дефиците. Самое время поговорить, разобраться в отношениях, без диалога вам не удастся вернуть угасшую страсть и интерес друг к другу.
Работа. В бизнесе вам придется действовать на свой страх и риск. Доверьтесь своей интуиции и порядочности деловых партнеров.
Здоровье. Купание в прохладных водоемах может стать причиной обострения хронических нефритов и циститов.
Ваш маленький Водолей. Всяческие попытки навязчивого воспитания сейчас будут восприниматься обостренно.
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 26, 27 июля
Неблагоприятные дни: 25, 30, 31 июля
Любовь. Для типичных Рыб это не самое романтическое время. Груз проблем не позволит вам расслабиться и настроиться на гармоничные отношения. Возможно, вам покажется, что супружеская жизнь превратилась в рутину, а вы ходите по замкнутому кругу. Ко всему прочему добавятся проблемы со здоровьем. Все не так как бы вам хотелось, но повлиять на ситуацию в данный момент очень трудно. Возможно, вам стоит отдохнуть друг от друга. Постарайтесь раздать долги, если таковые имеются — психологически вам станет гораздо легче.
Работа. Не пытайтесь расширять бизнес в настоящее время. Постарайтесь сберечь свои активы. Не влезайте в долги.
Здоровье. Вам стоит обратить серьезное внимание на состояние здоровья, особенно желудочно-кишечного тракта.
Ваши маленькие Рыбы. Приучайте ребенка к тому, чтобы он помогал старшим, особенно нуждающимся в помощи.
ОВЕН 21.03 — 19.04
Благоприятные дни: 25, 28, 29 июля
Неблагоприятные дни: 26, 27 июля
Любовь. Для амбициозных Овнов предстоящая неделя станет временем творческих исканий и любовных приключений (особенно — первые дни недели). Вы будете воодушевлены и инициативны. Для людей, связанных с творческим проявлением этот период может стать временем настоящего взлета. Настало ваше время любить и быть любимым. Не скрывайте своих чувств, проявляйте щедрость и великодушие. В конце недели вам придется унять свою активность, заняться повседневными делами и обязанностями.
Работа. Направьте вашу энергию на поиск новых направлений в профессиональной деятельности.
Здоровье. Активный отдых и насыщенная личная жизнь могут стать причиной переутомления и истощения.
Ваш маленький Овен. В это время ваш ребенок обязательно должен отдохнуть от шумного города на лоне природы.
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 27, 30, 31 июля
Неблагоприятные дни: 28, 29 июля
Любовь. Типичным Тельцам в настоящее время стоит сконцентрироваться на вопросах семьи, дома, строительства или ремонта. Сейчас — не время отдыхать и предаваться гедонистическим радостям. Обязательно уделите внимание родителям, если есть возможность — навестите свою малую родину, пройдитесь местами, которые дороги вам с юности. Это поможет Вам обрести внутренний мир, восстановить гармонию в отношениях с окружающими, воскресить романтические чувства.
Работа. Не лучшее время для начинаний, но весьма эффективное для решения вопросов недвижимости (читайте также: 4 штрафа, которые могут грозить владельцам домов и квартир).
Здоровье. На этой неделе вас могут беспокоить проблемы желудка и пищеварительной системы в целом.
Ваш маленький Телец. Сейчас самое лучшее время для общения вашего ребенка с бабушками и дедушками.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 28, 29 июля
Неблагоприятные дни: 25, 30, 31 июля
Любовь. Будьте в постоянном движении, ищите возможность для реализации своих талантов. Сейчас прекрасное время для типичных Близнецов. Несомненно, это удачный момент для знакомств, особенно в поездках.
Все сейчас располагает к общению и разговорам. Вы можете случайно «наткнуться» на родственную душу во время путешествия, на экскурсии, в командировке и даже просто в транспорте. Возможно, знакомство окажется поверхностным и непродолжительным, но ведь не из каждой встречи должен родиться роман. Постарайтесь развеяться, и все получится само собой.
Работа. Неделя подойдет для заключения договоров на будущее, как длительных, так и краткосрочных.
Здоровье. Если у вас нет астмы и хронических заболеваний дыхательной системы, вам ничто не угрожает.
Ваши маленькие Близнецы. Несмотря на лето, постарайтесь начать с ребенком какой-то образовательный цикл.
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 30, 31 июля
Неблагоприятные дни: 26, 27 июля
Любовь. Подарки и знаки внимания в настоящий момент определенно помогут укреплению чувств и налаживанию отношений. Сейчас вы должны постараться облагодетельствовать свою избранницу или избранника. Не то, чтобы они ждали подношения, но знаки внимания в настоящее время, ухаживания и теплые слова придутся очень кстати. Это очень позитивно повлияет на развитие ваших отношений. Данный момент очень хорош для создания материального базиса будущей или уже имеющейся семьи.
Работа. Самое время для серьезных финансовых вливаний в ваш бизнес. Инвестиции будут оправданы.
Здоровье. Вы можете ощутить боль в шее, причиной которой может быть как миозит, так и остеохондроз.
Ваш маленький Рак. Необходимо сбалансировать рацион ребенка, максимально наполнив его натуральными продуктами.