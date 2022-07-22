Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 25 по 31 июля

Работа. Не бегите впереди паровоза, выжидайте наилучший момент для осуществления своих планов — он скоро наступит.

Здоровье. В этот период вам стоит серьезно заняться своим здоровьем, особенно, если вы склонны к аллергиям.

Ваша маленькая Дева. Если ваш ребенок стал более замкнутым — не пытайтесь до него достучаться. Сейчас не время.

ВЕСЫ 23.09 — 22.10

Благоприятные дни: 25, 28, 29 июля

Неблагоприятные дни: 26, 27 июля

Любовь. Если ваши отношения привели вас в тупик — отдохните какое-то время друг от друга. Возможно, вам сейчас нужен глоток свободы. Самое время пробудиться от спячки и начать новую страницу ваших отношений с противоположным полом, либо дописать уже исписанные, сделав к ним ремарки. Сейчас вам стоит раскрепоститься и сбросить с плеч груз проблем, хотя бы на время. Устраивайте близким праздники, посещайте дружеские вечеринки, ведите себя естественно и раскрепощенно, застегнуться на все пуговицы вы всегда успеете.

Работа. Если вы не внесете изменений в свой бизнес, не устроите сейчас «апгрейд», то упустите прекрасную возможность для развития.

Здоровье. Не переутомляйте зрение долгой работой у монитора. На фоне стресса нервы могут расшататься.

Ваши маленькие Весы. Сейчас вы должны предоставить ребенку некоторую степень свободы. Не подавляйте его.

СКОРПИОН 23.10 — 21.11

Благоприятные дни: 26, 27, 31 июля

Неблагоприятные дни: 28, 29 июля