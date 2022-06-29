Женский коуч Алиса Ли раскрыла Лайфу проверенные советы, которые помогут девушкам добиться от парней желанных презентов. Дамы, изучите эти рекомендации и пусть ваши мечты станут реальностью!
Пять рабочих лайфхаков от женского коуча, как заставить мужчину дарить подарки
Забейте на мнение окружающих и действуете так, как считаете нужным
Первый совет Алисы Ли женщинам, которые хотят получать подарки и заботу от мужчин, — пошлите к чёрту общественное мнение, мнение подруг, родственников и всех, кто вас осуждает. Если вы знаете, что люди не разделяют ваших стремлений, лучше и не обсуждать ваши фантазии с такими собеседниками, пишет Лайф.
Наше общество давно потеряло здравый смысл в отношении мужчин и женщин. У первобытных людей не было вопроса: кто пойдёт за мамонтом? Не было агрессивного феминизма, который диктует ложные понятия. Я за женские деньги. Я за то, чтобы женщина работала, но только в своё удовольствие. Чисто физически невозможно работать, растить детей, уделять внимание мужу, ухаживать за собой, держать дом в порядке и в этом всём пытаться как-то выжить. Какая-то из сфер всё равно просядет, как бы вы ни старались
Алиса Ли — женский коуч
Чтобы в семье царила гармония, мужчина и женщина должны выполнять каждый свою роль, напомнила коуч. Так, если дама рожает детей, то кавалер, будь он первобытный неандерталец или же современный москвич, "должен обеспечить безопасность и мамонта". "Надеюсь, я вас немного убедила в том, что мы, женщины, имеем полное право на деньги и подарки от своего мужчины".
Хвалите и благодарите мужчину
Второй совет специалиста: не забывайте хвалить избранника, будьте благодарными. Женщины часто совершают одну и ту же ошибку: мужчина что-то предлагает или даёт, а девушка либо отказывается, либо воспринимает как должное. В обоих случаях мотивация мужчины как-либо обеспечивать даму сердца падает.
А почему женщины так себя ведут? А потому что стыдно, неловко, "Я этого не достойна", "Я всё могу сама" и "Что это он меня унижает своими подачками?". Вариантов масса. Это всё внутренние блоки, не расставшись с которыми вы так и будете "всё сама" или "почему другим дарят, а мне нет"
Заставьте мужчину плясать под вашу дудку
Ваша задача — создать отношения, в которых мужчина ведёт себя так, как того хотите вы. Большинство людей считает, что ставить цели нужно только в работе, а личная жизнь — что-то, что само по себе сложится, подчеркнула Ли.
Возможно, и сложится, но как и что? Будет ли это то, что вам нужно? Отношения — это та сфера, где тоже нужно ставить цели, и чем они конкретнее, тем быстрее вы к ним придёте.
Найдите ресурсное окружение
Минимизируйте контакты с теми, кто тянет вас вниз и смотрит на вас через призму собственных страхов, комплексов и блоков. Такие люди вряд ли дадут вам что-то полезное, объяснила женский коуч. Скорее, они заберут энергию и снизят мотивацию: у вас и своих сомнений и страхов наверняка немало, а тут ещё вместо поддержки осуждение и непонимание. Алиса Ли рекомендует окружить себя людьми со схожими целями и ментальностью — тогда будет легче двигаться. Что такое ресурсная дружба? Это когда приятели не осуждают, не пытаются подрезать друг другу крылья, потому что точно знают, что это сработает им же самим в минус. Люди поддерживают друг друга и быстро приходят к целям.
Повышайте самоценность
Последний, пятый, совет касается самоценности: её нужно повышать, уверена эксперт.
Когда у вас есть внутреннее ощущение, что вы достойны всего самого лучшего в жизни просто по праву своего рождения, то подарки и внимание от мужчин становятся нормой вашей жизни. Когда я наконец пришла к своей самоценности, я получила в подарок автомобиль Bentley от мужчины, которого едва знала. Мы даже общались на вы. Прийти к этому ощущению не так просто и быстро, но есть методы, которые позволяют это сделать