Пять рабочих лайфхаков от женского коуча, как заставить мужчину дарить подарки

А почему женщины так себя ведут? А потому что стыдно, неловко, "Я этого не достойна", "Я всё могу сама" и "Что это он меня унижает своими подачками?". Вариантов масса. Это всё внутренние блоки, не расставшись с которыми вы так и будете "всё сама" или "почему другим дарят, а мне нет"

Заставьте мужчину плясать под вашу дудку

Ваша задача — создать отношения, в которых мужчина ведёт себя так, как того хотите вы. Большинство людей считает, что ставить цели нужно только в работе, а личная жизнь — что-то, что само по себе сложится, подчеркнула Ли.

Возможно, и сложится, но как и что? Будет ли это то, что вам нужно? Отношения — это та сфера, где тоже нужно ставить цели, и чем они конкретнее, тем быстрее вы к ним придёте.

Найдите ресурсное окружение

Минимизируйте контакты с теми, кто тянет вас вниз и смотрит на вас через призму собственных страхов, комплексов и блоков. Такие люди вряд ли дадут вам что-то полезное, объяснила женский коуч. Скорее, они заберут энергию и снизят мотивацию: у вас и своих сомнений и страхов наверняка немало, а тут ещё вместо поддержки осуждение и непонимание. Алиса Ли рекомендует окружить себя людьми со схожими целями и ментальностью — тогда будет легче двигаться. Что такое ресурсная дружба? Это когда приятели не осуждают, не пытаются подрезать друг другу крылья, потому что точно знают, что это сработает им же самим в минус. Люди поддерживают друг друга и быстро приходят к целям.

Повышайте самоценность

Последний, пятый, совет касается самоценности: её нужно повышать, уверена эксперт.