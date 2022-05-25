Гороскоп на июнь 2022 года: кому следует не увлекаться едой, а кто-то найдет все, что потерял ранее

Согласно мнению астрологов, это будет очень важное время для того, чтобы заняться своим здоровьем. Планеты и звезды будут располагать к тому, чтобы мы шли по созидательному, а не деструктивному пути. Наступает идеальный период для борьбы с вредными привычками, пишет dailyhoro.ru.
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Овен
У Овнов главной целью в июне должно стать укрепление биополя. Астрологи считают, что в июне у Овнов как минимум на одну исполненную мечту станет больше. Звезды и планеты постараются помочь этим людям в привлечении удачи и в осуществлении планов. Это будет время, когда нужно быть методичными, сфокусированными. Просто так ничего хорошего не происходит, ведь безделье и пустые надежды на удачу — это путь в никуда.
Телец
Тельцов в начале месяца могут часто провоцировать и выводить из себя. С избавлением Меркурия от ретроградности 3 июня ситуация должна будет в корне измениться. Тем не менее, негатив может остаться, поэтому астрологи рекомендуют почаще пользоваться пятью полезными советами о том, как быстро выходить из подобного состояния. В целом в июне будут периодически появляться неприятные мелочи, выбивающие из колеи, но Тельцам удастся выйти победителями из практически любого положения. Все, что им необходимо — это капелька уверенности и умение доверять интуиции.
Астрологи отмечают, что в первой половине месяца Близнецы могут быть довольно чувствительными в эмоциональном плане. У них повысится эмпатия, поэтому очень важно перестать сопереживать всем подряд — особенно людям этих пяти типов. Они будут мутить воду, играть на два фронта, притворяться друзьями. Близнецам важно избегать общения с такими личностями, фокусируясь на дружбе и сотрудничестве с добрыми, приятными и ответственными личностями. Не исключено, что в конце июня представителям данного Знака Зодиака придется ненадолго выйти из зоны комфорта.
Рак
Первое, что необходимо сделать Ракам в июне, это научиться отличать случайности от тайных знаков судьбы. Вселенная постарается помочь этим людям, посылая некоторые подсказки. Целью этого воздействия и поддержки будет помощь во внутренних духовных изменениях. Ракам нужно стремиться к познанию мира. Астрологи считают, что в первом месяце лета Раки могут изменить некоторые жизненные правила. Это пойдет им на пользу в будущем, хоть сначала и может показаться чем-то лишним и бесполезным. Месяц будет важным, но непростым.
Лев
У Львов ожидаются благоприятные изменения во всех сферах жизни. Важно отметить, что многие из грядущих изменений они смогут увидеть или почувствовать заранее. Это произойдет благодаря мощной обостренной интуиции попыткам Вселенной достучаться до Львов через сновидения. Это прекрасное время для деловой интеграции, совместной работы, новых начинаний, путешествий, смены обстановки. Что касается отношений, то в них можно взять паузу, чтобы как следует преуспеть в делах и работе. Минус июня в том, что усидеть на двух стульях в это время не получится.
Девам не стоит искать скрытый смысл во всем происходящем, ведь его там не окажется. Июнь интересен тем, что все происходящее в это время будет являться последствиями принятых в прошлом решений. Сейчас всё следует логике, а для Дев это идеальный расклад. Астрологи советуют оставаться в самой гуще событий и действовать максимально уверенно. Девы смогут приумножить капитал, найти или укрепить любовь, получить вдохновение. Это время прекрасно подходит для креативной деятельности, творческого процесса, креативных решений, поисков нового хобби.
Весы
Весам стоит уповать на помощь своего числа-талисмана. Особенно актуальным это станет 13 июня — в день перехода Меркурия в знак Близнецов. Это будет началом чего-то яркого, позитивного и приятного. Мир для этих людей изменится до неузнаваемости. Их жизнь в июне заиграет новыми красками. Астрологи считают, что Весы смогут найти потерянные вещи. Это могут быть физические предметы типа пропавших недавно ключей, а могут быть вещи духовные — например, обретение веры в себя, любви, ощущения счастья. Представителей данного знака ждем масса сюрпризов.
Скорпион
Скорпионы, будучи одними из самых эгоистичных знаков Зодиака, в июне могут потерпеть поражение в любви. Ни в коем случае нельзя идти на поводу у этого болезненного и токсичного стремления думать лишь о себе. Также Скорпиона не стоит думать, что они всегда правы. Критическое мышление поможет им увидеть себя со стороны и максимально объективно оценить шансы на успех в любом деле. Это удачное время для самоанализа и исправления допущенных ранее ошибок. Добрые и отзывчивые Скорпионы получат от судьбы большой подарок в конце месяца.
Стрелец
Начало июня будет ярким, запоминающимся и очень продуктивным. В середине месяца Стрельцы могут ощутить сильный отток энергии. Дыхательная гимнастика поможет вернуть всё на круги своя и вновь почувствовать себя сильными. Астрологи предостерегают Стрельцов от опрометчивых поступков. Особенно актуально это будет с 5 июня — со дня начала ретроградного движения Сатурна. Спешка и риски могут привести к регрессу, причем последствия его могут оказаться непоправимыми. Все, что нужно этим людям сейчас — капелька осмотрительности.
Козерог
У Водолеев в начале лета ожидаются небольшие проблемы с желанием работать, с энтузиазмом и целеустремленность. Мотивирующие цитаты помогут выйти из этого состояния апатии, перестать пасовать перед трудностями. Июньские звезды и планеты крайне добры к тем, кто добр к окружающим. Это значит, что Водолеям нужно помогать нуждающимся и протягивать руку помощи близким. Иногда придется выручать финансово, а порой нужно будет поддержать словом.
Рыбы
Рыбам стоит обратить внимание на свои деструктивные привычки. Астрологи советуют избавиться в первую очередь от опасных соблазнов в еде, стараясь перестать питаться тремя самыми энергетически вредными продуктами. В делах, любви и в работе Рыбам нужно помнить о том, что судьба — это не дело случая, а результат выбора. Ждать, пока счастливая случайность порвется в их жизнь, как минимум недальновидно. Нужно действовать решительно. Возможно, на время придется начать реже общаться с некоторыми людьми. В этом случае астрологи не рекомендуют сжигать мосты.