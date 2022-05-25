Гороскоп на июнь 2022 года: кому следует не увлекаться едой, а кто-то найдет все, что потерял ранее

Овен

У Овнов главной целью в июне должно стать укрепление биополя. Астрологи считают, что в июне у Овнов как минимум на одну исполненную мечту станет больше. Звезды и планеты постараются помочь этим людям в привлечении удачи и в осуществлении планов. Это будет время, когда нужно быть методичными, сфокусированными. Просто так ничего хорошего не происходит, ведь безделье и пустые надежды на удачу — это путь в никуда.

Телец

Тельцов в начале месяца могут часто провоцировать и выводить из себя. С избавлением Меркурия от ретроградности 3 июня ситуация должна будет в корне измениться. Тем не менее, негатив может остаться, поэтому астрологи рекомендуют почаще пользоваться пятью полезными советами о том, как быстро выходить из подобного состояния. В целом в июне будут периодически появляться неприятные мелочи, выбивающие из колеи, но Тельцам удастся выйти победителями из практически любого положения. Все, что им необходимо — это капелька уверенности и умение доверять интуиции.

Близнецы

Астрологи отмечают, что в первой половине месяца Близнецы могут быть довольно чувствительными в эмоциональном плане. У них повысится эмпатия, поэтому очень важно перестать сопереживать всем подряд — особенно людям этих пяти типов. Они будут мутить воду, играть на два фронта, притворяться друзьями. Близнецам важно избегать общения с такими личностями, фокусируясь на дружбе и сотрудничестве с добрыми, приятными и ответственными личностями. Не исключено, что в конце июня представителям данного Знака Зодиака придется ненадолго выйти из зоны комфорта.

Рак

Первое, что необходимо сделать Ракам в июне, это научиться отличать случайности от тайных знаков судьбы. Вселенная постарается помочь этим людям, посылая некоторые подсказки. Целью этого воздействия и поддержки будет помощь во внутренних духовных изменениях. Ракам нужно стремиться к познанию мира. Астрологи считают, что в первом месяце лета Раки могут изменить некоторые жизненные правила. Это пойдет им на пользу в будущем, хоть сначала и может показаться чем-то лишним и бесполезным. Месяц будет важным, но непростым.

Лев

У Львов ожидаются благоприятные изменения во всех сферах жизни. Важно отметить, что многие из грядущих изменений они смогут увидеть или почувствовать заранее. Это произойдет благодаря мощной обостренной интуиции попыткам Вселенной достучаться до Львов через сновидения. Это прекрасное время для деловой интеграции, совместной работы, новых начинаний, путешествий, смены обстановки. Что касается отношений, то в них можно взять паузу, чтобы как следует преуспеть в делах и работе. Минус июня в том, что усидеть на двух стульях в это время не получится.

Дева