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Личный врач Джонни Деппа рассказал, как помогал ему пришить отрезанный палец

Limon.ee
Личный врач Джонни Деппа рассказал, как помогал ему пришить отрезанный палец
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Джонни Депп
Джонни Депп Фото: Steve Helber

По одной версии, актер отпилил его сам, ножом. По другой – его отсекло осколком разбившейся бутылки, которую метнула в него бывшая жена Эмбер Херд, пишет Kp.ru.

Роман двух красивых людей, Джонни Деппа и актрисы Эмбер Херд, начинался красиво. Но быстро перерос в один из самых неприятных бракоразводных процессов, которые только знал Голливуд. В 2016 году Херд объявила, что на всем протяжении отношений супруг якобы ее оскорблял и применял силу. «Я вынесла ряд нечеловеческих эмоциональных, вербальных и физических издевательств со стороны Джонни. Каждый раз, когда я с ним не соглашалась или ставила под сомнение его главенство в семье, следовали нападки – яростные, агрессивные, унижающие меня, угрожающие мне». В частности, однажды он грубо ее толкнул, после чего она упала. А через несколько дней швырнул ей в лицо мобильный телефон, «попав в скулу и в глаз».

Но Депп немедленно нанес бывшей супруге еще один удар - уже в суде. Во-первых, он отрицает, что ее избивал – наоборот, говорит, что она сама яростно на него набрасывалась со скандалами. Во-вторых, почти в буквальном смысле слова начал размахивать грязным бельем: объявил, что: то ли Эмбер, то ли кто-то из ее гостей испражнился в супружеской постели. Актер требовал от бывшей жены 50 миллионов долларов в качестве компенсации за обвинения, порочащие его репутацию (заметим, что в результате этого скандала его карьера и правда почти разрушена: ему уже не достаются роли в блокбастерах, например, его не стали брать на роль главного злодея в новую часть фильма «Фантастические твари», заменив Мэдсом Миккелсеном). Эмбер Херд в ответ потребовала от Деппа 100 миллионов долларов.

Конца взаимным обвинениям не видно. Сейчас полным ходом идут новые разбирательства в суде, на этот раз – в городе Ферфаксе, штат Вирджиния. Оказывается, в 2015 году Эмбер Херд якобы швырнула в мужа бутылку водки, та разбилась, и осколком Деппу отсекло кусочек среднего пальца левой руки. Он был найден на полу кухни личным поваром Деппа. Врач Дэвид Киппер дал показания, согласно которым лично оказал актеру первую помощь и отвез его в больницу, после чего вернулся в его дом и там забрал этот кусочек пальца (хирурги вскоре смогли его пришить обратно). Вся кухня, по его словам, была в крови и в осколках стекла. Однако Киппер утверждает, что врачам скорой помощи Депп заявил, что случайно отрезал палец сам, ножом. И через несколько дней прислал ему СМС, в котором говорил то же самое. То ли не захотел тогда обвинять жену, надеясь восстановить с ней отношения. То ли ему и правда слегка снесло крышу на фоне скандалов. То ли это была случайная травма… В общем, судье, пытающемуся сейчас установить истину, не позавидуешь.

Все происходило в особняке на острове близ побережья Австралии, который в 2015-м, снимали Депп и Херд. А Киппер жил на том же острове в шатре неподалеку от дома. Он был нанят актером, чтобы оказывать ему круглосуточную помощь в борьбе сразу с несколькими разновидностями наркозависимости: кокаиновой, бензодиазепиновой и опиоидной, а также с алкоголизмом. Борьба эта давалась актеру с большим трудом: он отказывался принимать лекарства, несколько раз увольнял Киппера, когда тот пытался заставить его лечиться. Что, конечно, тоже не красит образ звезды «Пиратов Карибского моря». Но, с другой стороны, Киппер не замечал никаких свидетельств того, что актер избивал жену. Рядом с особняком жила и специально нанятая медсестра Дебби Ллойд, которая рассказала, что видела Деппа в царапинах и с окровавленными кулаками – похоже, в какие-то моменты он в ярости бил ими в стену.

Процесс будет продолжаться еще несколько недель, на радость таблоидам. Хотя, похоже, даже журналистам уже начинает надоедать копаться в этой запутанной и мутной истории, которая тянется много лет, и конца которой все еще не видно.

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